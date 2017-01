David Meca doblega el Estrecho de Gibraltar por quinta ocasión

David Meca, nadador español y campeón del mundo de natación en larga distancia en tres ocasiones (1998, 2000 y 2005), ha "doblegado" el miércoles 4 de enero de 2017, el Estrecho de Gibraltar por quinta ocasión y demostrado que, a pesar de los años, todavía conserva el espíritu aventurero que le ha caracterizado.

Con un día despejado y una temperatura que invitaba a lanzarse al mar, el nadador de Sabadell no dudó en volver a las aguas que ya había "derrotado" en otras ocasiones para intentar un nuevo registro personal.



David Meca afrontaba el reto a sabiendas de que superar su mejor marca de 2:29 minutos no iba a ser una tarea sencilla, sobre todo en unas aguas marcadas por las fuertes corrientes por la confluencia de dos mares que hace que cambien las mareas en apenas unos minutos.



Esta situación motivó que el catalán no pudiera batir ese registro y parara el cronómetro en 3:39 minutos, aunque con la satisfacción de haber podido culminar nuevamente esta travesía que se ha convertido en los últimos años en una parada obligada para cientos de nadadores nacionales e internacionales.



Desde la costa de Ceuta, a pesar de estar despejado el día, apenas podía divisarse la travesía de David Meca, lo que no quitó para que dos curiosos preguntaran desde lo alto del monte: "a qué playa llega Meca?"; y que al saber que lo haría a Marruecos, lo lamentaran..

En el Estrecho de Gibraltar había hoy pocos barcos durante la travesía de David Meca. Apenas tres o cuatro buques mercantes y uno de los habituales de pasajeros que enlazan Tarifa (Cádiz) con el puerto de Tánger Med (Marruecos) se podían divisar desde la costa ceutí.



Según los datos facilitados a EFE por la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), David Meca ha completado hoy su quinto registro en el Estrecho.



La primera vez que lo hizo fue el 16 de diciembre de 1999 cuando, enfundado en un traje de neopreno para protegerse de la baja temperatura del mar, consiguió llegar desde Tarifa hasta Punta Cires (Marruecos) después de 2:29:31; y lejos de contentarse con este registro, el nadador catalán volvió al Estrecho en el año 2008.



El 5 de enero de ese año, intentó el triple cruce pero tuvo que abandonar la prueba cuando había realizado un trayecto de ida y vuelta tras 8 horas y 35 minutos debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Con esa espina clavada, David Meca Medina afrontó el triple cruce nuevamente el 4 de julio de 2008 y lo consiguió con 14:05 minutos en el triángulo Tarifa-Punta Cires y Punta Oliveros.



Para completar su palmarés en estas aguas, el nadador español volvió al Estrecho el 16 de julio de 2010 para realizar un nuevo cruce, esta vez en la modalidad de relevos con neopreno, junto a la nadadora Liliana Liñero, completando el mismo en 3 horas y 3 minutos.



David Meca, considerado el mejor nadador internacional de larga distancia de todos los tiempos, según el Tomo X de la Federación Internacional de Natación, posee más de 100 títulos internacionales en pruebas de aguas abiertas y cuenta, entre otros premios, con la Real Orden al Mérito Deportivo (1999), el Nacional del Deporte (2005) y el Rey Don Pelayo Principal de Asturias (2006).



A nivel estadístico, David Meca se ha convertido hoy en el nadador número 709 que realiza el cruce del Estrecho con traje de neopreno, según han confirmado a Efe la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), que homologa oficialmente los registros.



El último nadador que se había lanzado a estas aguas había sido un canadiense, que lo hizo el 4 de noviembre del pasado año.