'Rafa' Nadal se autoanaliza: 'recuperar la derecha', punto clave

Rafael Nadal hizo este martes 17 de enero de 2017, un estudio de su forma de juego, con el que derrotó al alemán Florian Mayer para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Australia, y admitió que su principal objetivo para el futuro es recuperar su golpe de derecha.

"Ya dije el año pasado que uno de mis grandes objetivos esta temporada era recuperar el 'drive', lo había recuperado el año pasado en un tanto por ciento grande, desde Indian Wells hasta que tuve que parar en Roland Garros, y luego me fue imposible por lo de la mano", señaló.



"El revés llevo un tiempo pegándolo muy bien, he mejorado el saque, y la derecha es la que me puede marcar la diferencia de cara este año y estoy feliz de como está funcionando", apuntó el campeón en Melbourne en 2009. "No esperaba hacerlo tan bien en una primera ronda de un torneo como este, y más por el rival tan incómodo (Mayer), pero en los momentos importantes he pegado", apuntó Nadal sobre la eficacia de su derecha.



"Los dos puntos de rotura en el 4-4, tanto en el segundo como en el tercero (set) han sido claves y esas derechas las había hecho mil veces en los entrenamientos", dijo. "He cometido algunos errores que voy a solventar, sin presión ni exigencia", admitió Nadal. "Estoy con la ilusión y determinación de hacerlo".



Nadal comentó que para recuperar su regularidad y que todo parezca más fácil "se necesitan ganar partidos". "No sé cuanto tiempo, en el deporte casi nunca funcionan las matemáticas, pero cuantos más partidos juegues y mejor los juegues, es más fácil recuperar los automatismos y la confianza", expresó. "Cuando he conseguido encarar partidos consecutivos no he tenido altibajos. A veces me ha costado llegar al nivel alto de juego, pero cuando lo he conseguido lo he mantenido", prosiguió. "Si lo he perdido ha sido por lesiones y otros aspectos. Soy una persona estable, centrada y trabajadora, y el año pasado lo demostré desde Indian Wells hasta Roland Garros", recordó Nadal sobre el mejor momento de la temporada pasada.



Respecto al chipriota Marcos Baghdatis, finalista en Australia , y semifinalista en Wimbledon hace once años, con quien solo ha perdido una vez en nueve ocasiones, en cuartos de final de Cincinnati en 2010, Nadal fue precisó: "Se le da bien este torneo, es un partido contra un rival difícil, de muy alto nivel. Es cuestión de jugar bien para tener mis opciones de pasar a la siguiente ronda.