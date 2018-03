Del Potro es la última esperanza latinoamericana en el Masters 1000 de Miami

El argentino Juan Martín Del Potro, único sobreviviente latinoamericano entre los hombres en el Masters 1000 de Miami, tiene la mesa servida para lanzarse a ganar su tercer torneo consecutivo.

Eliminados el mítico Roger Federer, primer sembrado, y el búlgaro Grigor Dimitrov (tercero), Del Potro asoma como serio candidato a ganar por primera vez el torneo de Miami.



El hombre de hablar y caminar pausado, de 1,98 metros de estatura, se enfrentará este martes al serbio Filip Krajinovic (N.22) en octavos de final.



El albiceleste tiene como mejor actuación en el evento de la Capital del Sol el 2009, cuando llegó a semifinales.



Este será el tercer partido del argentino en el torneo, y fue el primero el más complicado cuando tuvo que jugar tres sets para superar al joven holandés Robin Haase.

En una hora y 14 minutos, el argentino sacó pasaje para octavos de final, donde se medirá al serbio Filip Krajinovic (N.22).



De salir airoso en su compromiso con Krajinovic podría verse la cara contra el canadiense Milos Raonic (20) -si éste sale victorioso sobre el francés Jeremy Chardy-, para poder vengar también la derrota que le propinó el canadiense a su compatriota Diego Schwartzman el domingo.



Sería el primer jugador masculino de su país en titularse en el conocido como 'Quinto Grande', pero el segundo en general, ya que en la rama femenina reinó Gabriela Sabatini en 1989.

Su buen momento

La Torre de Tandil viene teniendo muy buenos momentos tras regresar de varias cirugías en su muñeca izquierda, que lo mantuvo alejado de las canchas mucho tiempo.



“Sí, estoy en un buen momento, porque lograr mi primer Masters y vencer a Federer hace días, fue grande. Mi cuerpo está respondiendo bien, ya mis lesiones parecen cosas del pasado”, señaló Del Potro.



El argentino vuelve ahora por sus fueros como cuando ganó el US Open en el 2009 y después ayudó a Argentina a ganar la Copa Davis (2016) y la medalla de plata en Río 2016.

Delpo ya guarda en su vitrina trofeos de todas las categorías: Un Grand Slam, Un Masters 1000, nueve ATP 500 y 11 ATP 250.



Además, cuenta en su trayectoria con victorias sobre los más grandes de los últimos tiempos como contra Federer (siete veces) y el serbio Novak Djokovic (tres veces) .



El rioplantense puede chocar si sigue ganando partidos contra el croata Marin Cilic (N.2) .



Y si llega a la final, lo podrían estar esperando del otro lado cuadro el sudafricano Kevin Anderson (N.6), el alemán Alexander Zverev (N.4) o el estadounidense Jack Sock (N.8), grandes clasificados que todavía están con vida en el torneo.



Aunque no se puede descartar por su cuadro al australiano y peligroso Nick Kyrgios (N.17) , quien está intratable en Miami.



No obstante, el argentino buscará por todas las vías titularse en Miami, una corona que lo catapultaría al podio, en el tercer lugar del ránking mundial.



Además, luego del Indian Wells, de ganar en la 'Capital del Sol', donde dice “me encanta jugar”, sería un doblete inédito para el sudamericano.



“El torneo de Miami es uno de mis favoritos. Me encanta la ciudad, su gente y la cantidad de latinos que hay ” ,había dicho el argentino.