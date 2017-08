Delfín SC goleó 3 - 0 a Clan Juvenil y se adueñó del liderato en Ecuador

Delfín SC ganó 3-0 al Clan Juvenil en el estadio Jocay de Manta, la tarde del sábado 5 de agosto del 2017, por la cuarta fecha, de la segunda etapa, en el fútbol ecuatoriano. Gracias a esa diferencia de goles, el cuadro manabita subió al primer lugar en la clasificación.

Delfín asume el liderato porque tiene 10 puntos y un gol diferencia de seis goles, en cuatro partidos. El mismo puntaje, pero con cinco goles a favor, tiene el Independiente del Valle que está segundo.



En Manta, los locales se aprovecharon de un contragolpe, en una jugada que se desarrolló por la derecha y que finalizó con un remate bajo y fuerte de Francisco Mera a los 56' para abrir la cuenta.



Más adelante, Jacob Murillo convirtió un penal a los 64'. La penalidad se decretó por una mano dentro del área de Santiago Mallitasig.



Luego, Roberto Ordóñez ingresó al área por el costado izquierdo, superó la marca de un rival y remató por bajo para colocar la goleada a los 76'. Con este gol el cuadro 'cetáceo' subió a la cima de la clasificación.



El elenco de Sangolquí, del DT Julio Asad, complicó al elenco 'cetáceo', sobre todo en la primera parte. Los jugadores de Clan presionaron, se adueñaron de la pelota y con toques rápidos buscaron acciones en el ataque. Sin embargo, no fueron efectivos en la definición y en la parte de complemento el clima pasó factura en el estado físico de algunos jugadores de la visita.



Los locales apelaron al juego por las bandas y a la potencia de Roberto 'Tuka' Ordóñez por el centro del ataque. No obstante, en la primera parte la propuesta de rotación y de salidas rápidas no fue efectiva ante el colista del torneo.



Precisamente el corpulento delantero del Delfín estuvo cerca de abrir la cuenta, pero la 'Tuka' no logró superar al golero Bonard García a los 18'. Esta acción llegó tras un contragolpe.



La visita volvió a tener protagonismo en la parte final de la primera etapa. Es más, Luis Congo hasta probó con remates desde fuera del área.



En la segunda parte Luis Checa ganó por el aire y con un remate de cabeza mandó la pelota al fondo del arco a los 51'. Sin embargo, la acción ya había sido anulada por el árbitro y el tanto no subió al marcador.



En el Delfín, Andrés Chicaiza fue reemplazado por Joao Paredes a los 55'.



Después del primer tanto el partido los locales, dirigidos por el uruguayo Guillermo Sanguinetti, tomaron más confianza y al final consiguieron una goleada para recuperar el liderato.

En Clan Juvenil, del experimentado técnico Julio Asad, continúa último.



En la tabla acumulada, que define a los dos clubes que pierden la categoría, Clan Juvenil está último con 16 puntos en 26 partidos. Comprometidos con el descenso están Fuerza Amarilla (16 puntos), Liga de Quito (23) y Guayaquil City (27).



