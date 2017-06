Delfín defiende el invicto y el liderato

Francisco Silva, el zaguero paraguayo del Delfín, tiene tatuado un sello del equipo manabita en su brazo derecho. Se lo hizo como parte de una promesa cuando logró el ascenso a la Serie A, en el 2015.

Ese número es especial para el ‘Vikingo’ Silva, como le conocen en Manabí. Pidió jugar con ese número de camiseta (la 15)porque en ese año nació su primera hija, se casó con la manabita Gabriela Páez y logró el ascenso con el Delfín a la Serie A, después de 27 años.



“Cuando pasó lo del terremoto, mis padres me llamaron y me decían que me regresara a Paraguay. Me quedé para triunfar en esta tierra y gracias a Dios me va muy bien. Este año soñamos con levantar el título”, dice el defensa, que hoy jugará el partido 136 con la camiseta del ‘cetáceo’.



El futbolista, de 26 años, confía en que este año terminará de construir su vivienda propia en Manta y con la cédula de ecuatoriano. Él no pudo obtener su nacionalización antes del inicio del campeonato y por eso consta como paraguayo en los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



Silva es el comandante de la mejor defensa del torneo. Al equipo manabita le han anotado ocho goles en 16 partidos . John Chancellor y Silva serán los encargados de marcar al delantero Michael Estrada. “Hemos logrado una seguridad y esa ha sido la clave de la gran temporada”, manifiesta el DT Guillermo Sanguinetti.



Los manabitas defenderán el primer lugar en la tabla de posiciones y el invicto histórico de 16 partidos sin perder. Sin embargo, la tarea será difícil. Al frente estará el Independiente del Valle, el escolta del puntero, que también pelea la etapa y busca jugar su primera final en el torneo. Ese es el anhelo de Luis Fernando León, uno de los zagueros con más años en el club de Sangolquí.



León está en Independiente desde el 2009 y ha visto cómo en dos ocasiones el equipo perdió la oportunidad de jugar una final del campeonato local (2012) y también cómo se le fue

el título de la Copa Libertadores de las manos, en el 2016.



“Gran cantidad de compañeros se fueron sin poder ser campeones. Ese es mi gran sueño. Ganar esta etapa y pelear el título en diciembre. Sería muy grato lograrlo por todos los años que tengo aquí”, dice el zaguero, de 24 años.



Con el DT Alexis Mendoza, el defensa central ha tenido más regularidad en los partidos. El año pasado jugó poco por el gran rendimiento de Arturo Mina y Luis Caicedo.



León todavía conserva buena amistad con excompañeros como Fernando Guerrero, Jonathan González, Júnior Sornoza, entre otros.



Mendoza recuperó a León, tras una suspensión y durante los entrenamiento de la semana lo ubicó en el equipo titular.

Los rayados anuncian un planteamiento ofensivo en el estadio Jocay de Manta, esta tarde, a las 15:00, en el inicio de la fecha 17 del campeonato.



“Necesitamos una victoria para frenar al puntero y no depender de otros resultados. Será un partido lindo para jugar porque Manta está emocionado con la campaña”, reconoció Efrén Mera, un volante manabita de los rayados.