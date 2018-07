El 'falso Cristiano Ronaldo' que llegó a Turín y engañó a sus fanáticos

LEA TAMBIÉN

Los rumores sobre el posible fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus tienen en vilo a todo el mundo, pero sobre todo a la capital italiana de Turín, en donde se encuentra el club. Es por eso que miles de fanáticos se sorprendieron en el aeropuerto de la ciudad al ver quién salía de la puerta de arribos.

Comenzaron los flashes y las fotos, el protagonista estaba sorprendido al ver tal recibimiento. Las personas a su alrededor comenzaron a informar en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo llegaba a la 'Vecchia Signora', pero sólo se trató de una confusión.



Pese a su parecido físico, sus tatuajes lo delataron. Después que las imágenes comenzaron a circular por Twitter, se dio a conocer que la persona que aparecía en el aeropuerto también era un futbolista, pero no era el luso, sino el italiano Armando Izzo.

Los tatuajes que este personaje lucía fueron los detonantes de que no era el original Cristiano Ronaldo. Foto:Infobae.

El ex defensor del Genoa llegó a Turín para incorporarse a su nuevo equipo, el Torino, club que lo fichó por 8,5 millones de euros (USD 9,94 millones, al cambio actual). La gorra y los lentes ayudaron a confundirlo con el astro portugués, del que aun no hay un comunicado oficial con respecto a su situación.



La diferencia más notoria, y por la que los usuarios confirmaron que no se trataba del ex jugador del Manchester United, fueron los tatuajes. El italiano tiene el cuerpo lleno de dibujos y en la foto se pudo ver los que tenía en su cuello.