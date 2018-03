El creador del busto de Ronaldo contó cómo cambió su vida tras su fallida obra

Hace un año el aeropuerto de la isla portuguesa de Madeira era rebautizado bajo el nombre de Cristiano Ronaldo, quien nació allí, y en el evento se desveló también un busto de la estrella del Real Madrid. Aquella escultura provocó una ola de memes y 365 después de que haya sido descubierto, su responsable contó cómo vivió las críticas.

"No tenía idea de lo que podía ocasionar. Fue todo muy rápido", explicó Emanuel Santos en diálogo con BR Football, mientras se secaba las lágrimas durante una entrevista de la que también participó su esposa, Armanda Gouveia.



Todo comenzó cuando él estaba trabajando en el aeropuerto de Madeira y escuchó sobre el plan de rebautizar el lugar. Allí no dudó y se ofreció como voluntario para realizar una escultura: "Oí que iban a cambiar el nombre por Cristiano Ronaldo e inmediatamente empecé a esculpir".



Hasta ese entonces, la carrera del hombre de 41 años estaba estancada y su salario dependía de la recolección de maletas. "Esto podía ser un impulso para él", reconoció su mujer. "Me gustan los desafíos", confesó él.



Durante varios días trabajó en su casa y cuando el modelo estaba finalizado le envió imágenes a los responsables del centro aeroportuario, quienes quedaron impresionados. Según contó Santos, las imágenes llegaron al propio Ronaldo, quien le sugirió un pequeño cambio: "Estas arrugas de aquí (indicando las del costado de su ojo derecho) sobresalen demasiado, podrían ser un poco más pequeñas".



Luego, llegó el gran día



El 29 de marzo de 2017, y con Ronaldo presente, el busto fue descubierto: "Estaba muy felíz, reí con satisfacción. Me sentí realizado, yo había hecho mi parte y eso era todo". Incluso el luso le agradeció y le regaló un balón autografiado para su hijo.



"Pero, después de ese día espectacular, todo comenzó a ser más triste".



Esa frase de Gouveia abre la puerta al momento más oscuro de sus vidas. Los memes en las redes sociales y las burlas en los medios hicieron caer a la pareja en la vergüenza y hasta el día de hoy les cuesta hablar del tema.



"Todo el mundo comete errores y no había necesidad de tanta crítica", afirmó su mujer mientras se secaba las lágrimas y terminaba con un contundente: "No quiero hablar sobre eso".



Por su parte, Santos justifica su obra: "La gente tiene que entender que el arte es una forma de expresión, no es una ciencia exacta".



BR Football lo invitó a realizar un careo con sus críticos. Lo ubicaron al costado de su obra, mientras le preguntaban a los viajeros qué opinaban sobre el busto. Tras escuchar su opinión, revelaban que quien estaba allí era nada menos que el escultor.



El cara a cara con el público



Luego de sufrir duras críticas se animó a realizarla nuevamente y esta vez le quedó mejor que nunca, aunque sigue insistiendo con que su obra inicial es la mejor. "Si no lo hubiese hecho de la manera que lo hice, ya hubiese quedado en el olvido hace tiempo (…) A veces hay que ir en contra de lo habitual y generar impacto".