Contador y Quintana listos para decidir el Tour de Abu Dabi

La cima de Jebel Hafeet, a 1 000 metros de altitud tras un ascenso de 10 kilómetros al 6 por ciento de media, designará el vencedor del Tour de Abu Dabi, título al que optan el español Alberto Contador (Trek) y el colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Contador afronta la etapa reina con cautela, "encantado con compartir los galones" con su compañero holandés Bauke Mollema y dejando claro que el rival a batir es Nairo Quintana. El madrileño l explicó al final de la segunda etapa.



"En principio Nairo es el más fuerte, hizo una exhibición en Valencia y puede ser el rival a tener más en cuenta", señaló el líder del Trek.



Por su parte, el ciclista colombiano, se muestra tranquilo y confiado tras superar sin incidencias las dos primeras etapas llanas. Llega su terreno y el recuerdo de Mas de la Costa es su principal aval.



"Será una buena etapa para mí, la subida me gusta y se adapta a mis condiciones. Traemos un equipo que me llevará con fuerza hasta el comienzo del puerto, luego habrá que esperar cómo se sube por parte de los rivales, que serán muchos y muy buenos", comentó.



En las filas del Movistar se apuesta por el vencedor de la Vuelta, aunque la táctica pasará "por esperar y ver movimientos de los demás", como explicó el director Chente García Acosta.



"Nairo cuando compite trata de ganar. En la montaña quedará decidida la carrera. Nosotros saldremos a dejar hacer y ver los movimientos que se producen. Hay mucho nivel en esta prueba y Nairo esperará su momento. Antes del ascenso habrá que estar muy atentos al viento, para que no nos sorprenda. El año pasado llegamos cortados al ascenso", advirtió.



Chente aseguró que el equipo telefónico "ha mejorado en situaciones de viento, en los que hay abanicos", pero subrayó que "habrá que estar muy atentos a las previsiones del viento por la zona y luego en carrera".



"Tenemos un equipo bien preparado para esas situaciones, con Sutterlin, Dowsett, Imanol Erviti y Bennatti. Tenemos un bloque fuerte", concluyó.