Estos son los consejos para rendir bien en la Últimas 15K

Para los 19 000 atletas que correrán la 15K, el domingo 4 de junio es un día de fiesta. Es un día para lucir sus mejores galas y también para poner en escena la preparación que hicieron en el último año.

El primer consejo de los entrenadores es que el día de la carrera no se debe experimentar nada. Los zapatos debieron ser probados en dos o tres carreras previas, así como las medias y el short.

Las medias elegidas deben evitar ampollas y la pantaloneta debe dejar libertad de movimiento. La tela de la pantaloneta debe ser ligera para no provocar laceraciones.



Se recomienda el uso de accesorios como gorra y gafas. La Quito - Últimas Noticias comenzará a las 08:20 para las mujeres y a las 08:30 para el gran pelotón. Los atletas élite anuncian correr en 46 minutos, el resto demorará hasta una hora y media o dos.

Como se prevé una mañana soleada, los atletas deben cuidarse de los rayos solares. La gorra debe proteger y ventilar la cabeza y las gafas deben ser livianas.



Si está acostumbrado a correr con música, pues lleve audífonos. Si no, disfrute de la competencia y escuche a la gente que siempre sale a apoyar a los atletas.



El descanso también es fundamental. Unos entrenadores hablan de no entrenar el día anterior de la carrera, otros de hacer solo ligeros movimientos. Luego, al menos, dedicar ocho horas al sueño.



La noche anterior a la carrera se recomienda comer hasta las 19:00, de preferencia carbohidratos. No debe consumir fibra ni cafeína ni alimentos diuréticos. Tampoco lácteos, carne, huevos y alimentos grasosos.



En la mañana, desayune ligero, fruta, té y tostada o galletas.

En cuanto a hidratación, se debe beber tres litros de agua diarios, hoy y mañana. Para la carrera se debe planificar ingerir sales orales, pero solo si está acostumbrado a hacerlo.



El día de la carrera, las 05:00 es una buena hora para levantarse, tomar una ducha y desayunar sin apremios. Los atletas pueden trasladarse hasta el lugar de partida, en el servicio integrado de Trolebús. El servicio será gratuito hasta las 07:30.



Llegue con tiempo para realizar unos 30 minutos de calentamiento y que tome ubicación, de preferencia en la zona donde están los atletas que corren a su ritmo. Ir adelante puede perjudicar su resistencia.