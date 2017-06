Conmebol presenta denuncia penal contra Nicolás Leoz 

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó hoy una denuncia penal contra el expresidente de la organización, el paraguayo Nicolás Leoz,por presunto lavado de dinero y asociación criminal, informó el abogado de la institución Osvaldo Granada.

La acción se emprendió ante tribunales paraguayos, país en el que tiene su sede la Conmebol y hacia donde presuntamente derivaron millones de dólares de la organización continental que fueron a cuentas bancarias personales de Leoz o con destino desconocido.

La denuncia afecta también al uruguayo Eugenio Figueredo, quien sucedió a Leoz en la presidencia de la Conmebol entre 2013 y 2014, cuando renunció y pasó el mando al paraguayo Juan Angel Napout. Granada dijo hoy a la Radio La Unión de Paraguay que "los hechos son graves" y surgen de la auditoría externa que encargó la organización y que descubrió numerosas irregularidades, divulgadas en el último congreso del ente rector que se llevó a cabo en abril en Chile. "Es muy raro que ocurran estas cosas. Por menos dinero te hacen muchas preguntaspara averiguar de dónde lo sacaste, pero es raro que en este caso no haya habido controles", comentó el abogado de la Conmebol.

Granada no descartó que sean citado a declarar directivos de bancos nacionales y extranjeros, como el Banco Do Brasil, ya que algunos de los movimientos de dinero fueron hechos a través de sucursales bancarias instaladas en Paraguay. "Una serie depersonas tendrá que responder por qué autorizaron eso y quienes dieron las órdenes", dijo el abogado paraguayo y confirmó que "elfiscal deberá ver la nómina de las personas del Banco do Brasil que dieron la orden y permitieron estas operaciones". "Eso se llama complicidad", advirtió.

Las maniobras con dinero de la Conmebol y por cifras que superan los 100 millones de dólares "jamásse pudieron hacer en forma solitaria", remarcó Granada. "Tuvo que existir complicidad en una estructura" formada por varias personas, acotó el abogado paraguayo.



Granada expresó su extrañeza porque "nadie nunca preguntó nada" y ni siquiera lo hizo el tesorero de la Conmebol, que debería extrañarse por ese movimiento inusual de dinero. Sin embargo, durante los mandatos de Leoz y Figueredo, los balances no tuvieron ninguna observación. "Esperamos que haya algún fiscal guapo (valiente) que emprenda con mucho patriotismo la investigación. Sería una forma de demostrar que si bien aquí se produjeron los hechos, hay una justicia con mayoría de edad, capaz de castigar a los culpables", sentenció Granada.



Nicolás Leoz cumple prisión domiciliaria en su país desde que estalló el FIFAgate, en mayo del 2015, que lo señala como parte de una trama internacional que perjudicó al fútbol mundial.

Figueredo también cumple prisión domiciliaria en Montevideo, mientras que Napout está preso, en las mismas condiciones que Figueredo, pero en Estados Unidos, donde se lleva adelante el proceso que involucra a decenas de dirigentes del fútbol mundial.



La justicia de Estados Unidos pidió la extradición de Leoz pero hasta ahora no se ha concretado, ya que la defensa del ex hombre fuerte del fútbol sudamericano insiste que no puede ser juzgado por soborno privado, ya que esa figura no existe como delito en el país sudamericano.