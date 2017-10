Colombia pone en marcha un plan piloto contra la violencia en el fútbol

Colombia pondrá en marcha el lunes 16 de octubre un plan piloto para prevenir la violencia en el fútbol durante el partido Once Caldas-Atlético Nacional de la decimoquinta jornada de liga, que consiste en permitir el ingreso a las barras visitantes con buen comportamiento, informaron fuentes oficiales.

Al partido, que se disputará en la ciudad de Manizales (centro), podrán acceder miembros de esas barras que hayan "demostrado buen comportamiento dentro y fuera de los escenarios deportivos", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.



La iniciativa fue concertada con aficionados, alcaldes y clubes, y vivirá otra jornada piloto el 22 de octubre con el partido Junior - Santa Fe de la decimosexta jornada de liga.



En este sentido, el viceministro del Interior y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, Luis Ernesto Gómez, indicó que quieren "generar confianza y que más adelante todos los hinchas tengan la posibilidad de hacer parte de esta nueva etapa en el fútbol con seguridad".

"No hay que estigmatizar a las barras, las experiencias internacionales nos han demostrado que un trabajo serio y estructurado con estas en materia de autocontrol y convivencia es parte fundamental de la solución. Necesitamos robustecer los programas de educación, convivencia y trabajo en equipo entre los barristas y los clubes", señaló.



Los integrantes de las barras que podrán asistir a estos "clásicos de convivencia", como se conoce el plan, deben ser mayores de edad y no tener antecedentes judiciales.



Además, la barra a la que pertenecen no debe haber generado alteraciones de convivencia dentro y fuera de los estadios, ni en sus desplazamientos a partidos anteriores haber infringido las normas de tránsito.