Colombia, con un jugador expulsado desde el inicio, perdió 2-1 ante Japón

Japón derrotó 2-1 a Colombia en el Mordovia Arena Saransk por el grupo H del Mundial Rusia 2018. Los cafeteros, que se encontraron en desventaja desde los primeros minutos por la expulsión de Carlos Sánchez y el gol convertido de penal por Shinji Kagawa (6'), lograron el empate a los 38' con un lanzamiento libre. Luego, a los 73', los nipones anotaron el tanto del triunfo.

El elenco que dirige el argentino José Pékerman se quedó con un jugador menos desde los 4 minutos por la expulsión de Sánchez, quien evitó una acción de gol dentro del área con parte de su brazo. Por eso, el árbitro lo expulsó y decretó un penal que fue convertido por Shinji Kagawa (6').



Juan Quintero puso el empate transitorio con un tiro libre a los 38' y el tanto de la ventaja del elenco asiático llegó a los 73' tras un lanzamiento de esquina. Entonces, ante la pasividad de la zaga colombiana, Yuya Osako cabeceó para desviar la pelota al fondo de del arco.





A los 31', el DT argentino realizó un cambio para contrarrestar la falta de un futbolista sobre la cancha y salió el ofensivo Juan Guillermo Cuadrado para dar paso al volante Wilmar Barrios.



A los 38' se decretó un lanzamiento libre cerca del área, por una falta sobre Falcao. Al cobro llegó con decisión Quintero, jugador del River Plate argentino. Desde el costado derecho el volante cobró por bajo, con la zurda y cerca del poste, para hacer inútil la estirada del golero nipón. Cuando el cancerbero Eiji Kawashima tomó la pelota, esta ya había pasado la línea de meta. Los jugadores de Colombia festejaron con euforia y se fueron contentos al descanso.



Una de las claves del empate en el primer tiempo fue que los sudamericanos no perdieron la pelota y contaron con un 49% de posesión del balón en la parte inicial. No obstante, los japoneses tuvieron más tiempo el esférico en la parte de complemento. Al final, Japón contó con un 61% de posesión.

El inicio del segundo tiempo fue más favorable para Japón. Los asiáticos se adueñaron de la pelota y a los 53' contaron con una buena opción, con un remate dentro del área de Yuya Osako que fue desviado por el golero David Ospina.



La estrella James Rodríguez ingresó a los 58' en reemplazo de Quintero, el autor del gol.



Yuya Osako colocó el tanto del triunfo a los 73'.



Cuatro años atrás, en la cita mundialista de Brasil, Colombia se impuso 4-1 al combinado asiático. No obstante, eso no distrae al elenco que dirige el argentino José Pékerman.



En Colombia no estará James Rodríguez, uno de sus jugadores más connotados. El habilidoso volante no se recuperó de sus molestias musculares. Su sustituto será Juan Quintero.



E 'Tigre' Radamel Falcao García comandó el ataque cafetero en esta derrota. El grupo H es también conformado por Polonia y Senegal.

Por su parte, el seleccionado de Japón, Akira Nishino, dispuso que la veterana estrella nipona Kaisuke Honda no comience como titular.

Colombia cayó en el debut Aficionados colombianos animan a su equipo durante el partido Colombia vs. Japón, del grupo H del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Mordovia Arena de Saransk. Foto: Esteban Biba/ EFE El jaónés Makoto Hasebe disputa con el balón con Carlos Sánchez (der.). El futbolista colombiano fue expulsado del partido. Foto: Jack Guez/ AFP Jugadores de Japón festejan el segundo gol ante Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Jack Guez / AFP Jugadores de Colombia festejan el gol de Juan Quintero en Saransk, Rusia, el 19 junio del 2018. Foto: Rungroj Yongrit/ EFE En el momento del segundo gol de Japón, a la salida de un lanzamiento de esquina. Foto: Mladen Antonov / AFP Jugadores de Colombia calientan antes del partido contra Japón, del Grupo H del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Mordovia Arena de Saransk. Foto: Esteban Biba / EFE



