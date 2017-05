El club Las Cuadras se entrena para la Quito-ÚLTIMAS 15K

Para el grupo de atletas que se entrena en el parque Las Cuadras, la competencia Quito-ÚLTIMAS 15K es el evento del año. La tradicional carrera quiteña se convirtió para los deportistas en su ­

meta máxima.

Pablo Imbacuán es el entrenador, presidente y fundador del club de atletismo Las Cuadras. El entrenador vive para el atletismo. Todo comenzó cuando residía en su natal Carchi y recorría Julio Andrade, El Chota e Ibarra con sus amigos de la adolescencia, para hacer lo que le gusta. A sus 16 años comenzó a entrenarse por su cuenta. Salía en las madrugadas, con reloj en mano, para llevar un registro mental de los tiempos que hacía en cada recorrido. “Y a este loco, qué le pasa”, recuerda Imbacuán que le decía su familia cuando salía a ejercitarse.



Dos años después llegó a Quito y corrió por primera vez la séptima edición (1967) de la carrera más importante del país, la Quito-ÚLTIMAS 15K, que en ese momento era conocida como Circuito de los Barrios Quiteños. Desde aquella primera vez procura participar en todas las ediciones de la carrera. Hasta el momento suma 35 medallas de todas las veces que ha cruzado la meta.



Imbacuán es el mentor de Luisa Macías. Ella lo conoció hace ocho años; igual que los integrantes del club que llegaron al parque y se encontraron con el entrenador de 68 años. “Para nosotros es como un padre. Él nos habla, nos corrige y motiva”, cuenta Macías.



La aficionada de 40 años ha corrido en Latacunga, Quevedo, Ambato... Pero para ella lo más importante es hacer lo que le gusta junto a sus compañeros. Este año participará por quinta ocasión en la 15K.



Los integrantes del grupo se entrenan de lunes a domingo. Se encuentran de 08:00 a 08:30 en el parque, para hacer sus recorridos. Se trasladan al camino viejo de Chiriboga (antigua vía que conectaba Quito con Santo Domingo) también se dirigen a El Tingo, Guamaní, El Camal, los valles... todo depende de la carrera en la que vayan a participar.



Para la Quito-ÚLTIMAS 15K se entrenan en velocidad y

resistencia, explica el presidente del club, “esa carrera es nuestra vitrina”, comentó.



El club de atletismo Las Cuadras se formó hace 10 años. Pablo Imbacuán es el referente de este deporte para sus compañeros. A él le agradecen todo lo que han aprendido.



Otro de sus integrantes, Marino Chauca, de 53 años, conoció al profesor por casualidad y dice que ahora no puede separarse del atletismo.



Él se dedica a fondo en este deporte desde hace dos años. Al mismo tiempo, decidió incursionar en el ciclismo. “Ahora me preparo para correr por tercera vez la Últimas Noticias. Tengo que estar en buena forma porque esa es la carrera más importante de nuestro país y debo competir al nivel que se exige”, finalizó.



Para Imbacuán lo importante es ayudar a la gente. “A mí me gusta estar en constante movimiento . Voy a un lado, a otro, para incentivar a las personas”, cuenta el entrenador. Dice que a cualquier lugar que llega arma grupos de atletismo. Este año se está preparando para competir en el 2018 en Miami y en Nueva York.

La Quito-ÚLTIMAS 15K será el 4 de junio. Se iniciará en Grupo EL COMERCIO, recorrerá el sur, el Centro y terminará en el estadio Atahualpa.