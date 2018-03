Los clubes escucharán ofertas de las operadoras y analizan una adjudicación directa de los derechos de TV 

Los representantes de los clubes se pusieron como plazo hasta el 8 de abril para contratar a la nueva empresa que asumirá los derechos de televisión del campeonato nacional. Esa fue la resolución que tomaron en Manta, la tarde de este 20 de marzo.

Una comisión de directivos es la encargada del manejo. Los integrantes anunciaron al final de la reunión e escucharán las ofertas de todas las operadoras interesadas en transmitir y luego analizarán las mejores ofertas.

Michell Deller, de Independiente del Valle, anticipó que el próximo martes se tendrán más detalles. “Queremos que participe GolTV y todas las interesadas. No hay base para la participación por los derechos de TV. No vamos a negar que estamos desesperados, pero queremos hacer las cosas de la mejor manera. No nos anticipemos todavía a nada hasta analizar con todos los directivos”, dijo el directivo.

La posición de los directivos es no hacer un concurso sino sentarse a analizar las ofertas de las cableoperadoras interesadas en transmitir. "El plazo termina el 8 de abril, tenemos un modelo de negocio establecido y los interesados deberán ajustarse a eso", dijo Nassib Neme, presidente de Emelec.



Los representantes de los 24 clubes de la primera categoría designaron a una comisión de siete directivo que negociarán los derechos con las empresas interesadas. No se estableció si se hará un concurso o se contratará de forma directa. Sin embargo, por las declaraciones de los directivos al final de la reunión se prevé que será adjudicación directa.

La comisión la conforman Francisco Egas, Raúl Gómez Amador, Esteban Paz, Roosevelt Cedeño, Alfredo Cuentas, Jaime Estrada y Michell Deller. Ellos tendrán que buscar la mejor propuesta para el fútbol nacional, según contó Patricio Torres, representante de Liga de Quito.



Esta resolución se tomó después que Los clubes retomaron el manejo de los derechos de televisión, por mandato unánime del Congreso Extraordinario del Fútbol, que se desarrolló la mañana de este 20 de marzo, en Manta.