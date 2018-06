Cuatro clasificados a octavos de final y cuatro eliminados en Rusia 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN



Rusia, Uruguay, Francia y Croacia se clasificaron para los octavos de final del Mundia de Rusia 2018, mientras que Arabia Saudita, Egipto, Marruecos y Perú ya quedaron eliminados, antes de disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos, de las llaves A, B y C.

Grupo A:



Clasificados

Rusia y Uruguay



Eliminados

Egipto y Arabia Saudita



Próxima fecha (lunes 25)

Egipto vs. Arabia Saudita (por el honor) y

Rusia vs. Uruguay (por el primer puesto)



El ganador del partido Rusia vs. Uruguay terminará primero de la llave (si empatan Rusia).



Grupo B:



Clasificados

Ninguno



Eliminado

Marruecos



Próxima fecha (lunes 25 de junio )

España vs. Marruecos y

Portugal vs. Irán



España se clasificará en los siguiente escenarios: en caso de una victoria o, en caso de un empate. Además, si empata o pierde Irán.



Portugal se clasificará en caso de victoria o un empate. O también, en caso de una derrota asociada a una estrepitosa caída de España.



Mientras que Irán se clasificará en caso de una victoria. O, en caso de empate asociado a una caída de España por más de dos goles de diferencia.

​



Grupo C:



Clasificado

Francia



Eliminado

Perú



Próxima fecha (martes 26 de junio)



Francia vs. Dinamarca y

Australia vs. Perú



Francia se asegurará terminar primera en su grupo en caso de una victoria o un empate ante Dinamarca.



Por su parte, Dinamarca se asegurará la clasificación en caso de una victoria o un empate. O, en caso de una derrota asociada a una derrota o empate de Australia.



Australia se clasificará en caso de una victoria ante Perú asociada a una derrota de Dinamarca ante Francia.

Grupo D:



Clasificado

Croacia



Las selecciones de los grupos D, E, F, G y H deben disputar aún los partidos de la segunda fecha, entre el viernes 22 y el domingo 24 de junio.



Lea más noticias del Mundial de Rusia 2018 AQUÍ