Los jugadores sancionados por la FEF pidieron disculpas en las redes sociales

Cuatro de los cinco jugadores sancionados por la Ecuafútbol por actos de indisciplina, mientras se encontraban en la concentración del combinado ecuatoriano previo al cotejo ante Argentina, pidieron disculpas públicas en las redes sociales por los actos cometidos.

Jhon Jairo Cifuente, delantero de Universidad Católica, Joao Plata del Real Salt Lake City y Énner Valencia de los Tigres de la UANL publicaron el 13 de octubre mensajes en redes sociales para reconocer su “error” y pedir “disculpas”. El sábado 14 lo hizo también el defensa Robert Arboleda.



Robert Arboleda ofrece disculpas públicas a la afición, lo hizo a través de su cuenta de Instagram: 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/3LehVTKTZu — FEF Ecuador (@FEFecuador) 14 de octubre de 2017



Cifuente, delantero del ‘Trencito Azul’, escribió que tomó “una mala decisión” la noche del viernes 6 de octubre cuando junto con otros cuatro jugadores, Énner Valencia, Joao Plata, Robert Arboleda y Gabriel Cortez, salió de concentración en un horario en el que no debía hacerlo. Ellos estaban concentrados para afrontar el 10 de octubre el último partido de las eliminatorias ante Argentina en Quito.



El deportista de 25 años justificó sus acciones por su falta de “buen criterio” y juventud. Además, solicitó disculpas, primero a su familia, al país, al equipo nacional y a su club. “Un mal momento y mi juventud y falta de buen criterio quizás, derivaron en que cometa el que seguramente será el más grande error de mi carrera”, escribió en una parte del comunicado.



Finalmente el goleador de Católica, quien lleva 12 tantos en esta temporada, aseguró que aceptará las consecuencias de sus acciones y prometió aprender de sus errores.

A la opinión pública: pic.twitter.com/2uc2vmp8sa — Jhon Jairo Cifuente (@JJCifuente) 13 de octubre de 2017



Joao Plata también reconoció su error en redes sociales



Siguiendo el ejemplo de su colega John Jairo Cifuente, Joao Plata, quien milita en el Real Salt Lake City de Estados Unidos, publicó un comunicado en la red social Twitter este viernes 13 de octubre de 2017.



A las 18:17 de hoy, Plata escribió: “Es difícil tener que escribir sobre lo sucedido. Pero asó como tomo mis decisiones buenas y malas, doy la cara. Siempre soñé con ponerme la camiseta de la selección, vengo trabajando hace mucho en mi club para tener esta oportunidad indescriptible. Hoy no solo fallé a la selección sino también a mi familia que al igual que yo,con ilusión y orgullo recibió esta convocatoria. Me equivoqué, y no es producto de mi edad, desde los 15 años que decidí que el fútbol sería mi vida, vengo esforzándome día a día para ayudar a mi familia. Respeto la decisión de la FEF, más allá que no coincide con lo que se conversó y acordó el día sábado en casa de selección”.



Énner Valencia pidió disculpas a su familia, amigos y compañeros



Énner Valencia se sumó a los mensajes de disculpas públicas emitidos por John Jairo Cifuente y Joao Plata. Con una diferencia de 30 minutos de aquella publicación del delantero del Real Salt Lake City, ‘Superman’ publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en un formato similar al de sus colegas: “Quiero empezar pidiendo disculpas a mi familia, amigos, compañeros y los que confían y quieren siempre lo mejor para mí”.



Valencia explicó sus orígenes “Vengo de un hogar humilde donde de chico pudieron faltar muchas cosas, pero mis padres sobre todo me inculcaron valores, por eso me siento apenado con este acto de indisciplina que cometí al no cumplir con las normas de la casa de la selección”.



Al final del comunicado, Valencia asumió su responsabilidad por los actos cometidos: “Nunca había cometido este tipo de errores, que hoy como hombre y persona de bien me hago responsable”.