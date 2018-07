Jefferson Cepeda ganó en Yahuarcocha con una bicicleta prestada 

LEA TAMBIÉN

No hubo duelo, pero sí una gran actitud de caballeros. El miércoles 18 de julio de 2018, Jefferson Cepeda, el nuevo talento del ciclismo de ruta nacional, se coronó campeón de ruta y recibió el ‘maillot’ tricolor que estaba en poder de Jhonatan Narváez.

“Lo vestí por todo un año y fue suficiente. Es el turno de Jefferson”, dijo Narváez. Pero además, hizo un pedido muy particular. “Hay que poner en todos los titulares que, el nuevo campeón nacional nació del Playón de San Francisco, en Sucumbíos, como todos nosotros”, añadió el ciclista, que pertenece al Quick Steep Floor, equipo de Bélgica con calificación World Tour.



Efectivamente, esta generación, que va sumando triunfos, títulos y experiencia internacional nació en aquellas poblaciones. “Nacimos y nos fuimos formando como ciclistas en esas montañas. Nuestra provincia es Sucumbíos, el nuevo semillero del ciclismo de ruta”, aclaró Narváez.



Ayer, cerca de medio centenar de pedalistas tomó partida en la competencia de 120 km, que se realizó en el autódromo de Yahuarcocha.

Cepeda ensayó una fuga inicial que solo siguió Narváez. Los dos llegaron solos a la meta. Narváez se retrasó para que Jefferson Cepeda logre el primer lugar. “El año pasado yo colaboré para que él se coronara campeón. Hoy me tocó a mí”, sonrió el campeón que se entrena con Paulo Caicedo.



Cepeda, de 22 años, que no tiene bicicleta propia, también ganó el título nacional de la Contrarreloj individual, que se disputó el martes. “Fue muy motivante correr nuevamente con Richard Carapaz y Jhonatan que son ahora nuestros referentes”, dijo el pedalista que en mayo pasado logró la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

Su crecimiento deportivo y la recomendación de Carapaz y Narváez, le permitirán viajar a España, el próximo mes, para probarse en el equipo Caja Rural, que es amateur. “Ellos me ayudaron con los contactos, sé que es solo una prueba, pero voy a hacer todo lo posible por quedarme”.



Richard Carapaz, cuarto en el Giro de Italia del pasado mayo, tomó la carrera de ayer como un gran entrenamiento y como una ocasión para compartir con los jóvenes talentos del ciclismo nacional. “El sábado viajaré de regreso a Europa, voy a correr la Vuelta a Polonia, dos clásicas en Italia y otra más en España”, expresó el ciclista que pertenece al Movistar Team, también con la jerarquía World Tour y que le permitió correr el Giro de Italia.



Su gran objetivo, para el segundo semestre del año, es la participación en el Campeonato Mundial de Ruta que se realizará en octubre en Austria. “No hemos recibido respuesta de la Secretaría del Deporte (ex Ministerio). Sin esa ayuda económica no podremos completar la preparación que requerimos. No decimos que vamos a ganar medallas, pero sí a dar mucha pelea y ubicarnos en puestos destacados”.



El equipo ya tiene algunos nombres fijos. Carapaz y Narváez, que están en equipos profesionales, son los primeros de la lista. Jonathan Caicedo, quien pertenece al Team Medellín, y que este año intervino en carreras en Argentina, Colombia y España, donde fue segundo en la Vuelta a Asturias, es el tercer nombre en la lista.

Richard Carapaz (izq.) premió a los Sub-23 David Villarreal, Cristian Toro y J. Cepeda. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En la categoría élite estarían como suplentes, Jorge Montenegro y Byron Guamá, quien corrió ayer tras su participación en la Vuelta a Venezuela. “Junto con Jhonatan Narváez vamos a seguir con nuestro calendario en Europa. Los otros chicos se mantendrán entrenándose en el país y buscarán competir en Colombia, como parte de su preparación”, destacó Carapaz, que busca intervenir por segunda ocasión en un campeonato mundial.



Los ciclistas ya presentaron el pedido a la Secretaría del Deporte, la semana pasada se reunieron con el subsecretario Eduardo González, pero hasta el momento no han recibido respuesta.



El presupuesto de preparación y participación asciende a USD 90 000 para todo el equipo nacional.