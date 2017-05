El Chelsea consigue la sexta Premier League de su historia

El Chelsea consiguió por fin celebrar su sexto título en la Premier League tras vencer 1-0 en su visita al West Bromwich Albion con gol de Michy Batshuayi a falta de ocho minutos del final, lo que deja a los 'blue' líderes con 87 unidades, ya inalcanzables para el Tottenham, que tiene 10 puntos menos.

Después de vencer la fecha pasada al Middlesbrough, y tras un tropiezo inesperado de los "Spurs", a los "blue" solo les quedaba ganar este partido para celebrar el título. La tarea parecía sencilla, pero en la realidad fue más difícil de lo esperado para los dirigidos por el italiano Antonio Conte, que solo marcaron cuando quedaba poco para el final, cuando el belga Michy Batshuayi anotó tras conectar un centro desde la derecha. "Son momentos del fútbol, tienes que aprovechar estas oportunidades cuando las tienes", afirmó el capitán del campeón, el defensor Gary Cahill.



"Trabajamos muy duro toda la temporada para estar donde estamos, creo que hemos sido el mejor equipo en la Liga y que lo merecemos", agregó el zaguero, una de las piezas fundamentales del Chelsea este año. Durante buena parte del encuentro, el belga Eden Hazard y el hispanobrasileño Diego Costa fueron amenazas para la zaga del Albion, aunque llegaban sin hacer daño, en combinaciones que se quedaban cortas.



Eso sí, el Chelsea cumplió con el dominio: llevó a los locales a su propio campo, aunque tampoco estaba el Albion muy interesado en traer peligro al arco defendido por Thibaut Courtois. El tiempo transcurría y la tensión crecía para el Chelsea. Entonces, Conte miró a su banco y decidió hacer ingresar al belga Michy Batshuayi por el español Pedro. Faltaban 14 minutos para el final.



"Estábamos un poco nerviosos quizá por la presión, pero esto es la belleza del fútbol, alguien que no jugó mucho en la temporada entra y marca el gol de la victoria", dijo el español Cesc Fabregas. Fue a los 82', en una jugada que no parecía demasiado peligrosa, cuando el lateral César Azpilicueta recogió un balón y puso un preciso centro desde la derecha para encontrar a Batshuayi, puntual en la cita con el gol y el campeonato.



El resto fue casi un trámite para que se cumpliera el final del partido y el Chelsea gritara campeón en la Premier por sexta vez en su historia. Para Conte, es todo un éxito, pues gana el título en su primera temporada a cargo del equipo londinense. "Es tremendo para mí en mi primera temporada", dijo. "No fue fácil para mí intentar aprender el idioma y también (tener) muchos jugadores que venían de una mala temporada. Pero se lo merecían", agregó.



"Es un gran logro para los jugadores. Tengo que decirles gracias por su compromiso y su trabajo toda la temporada", añadió. "Me mostraron gran actitud, gran paciencia, gran voluntad para intentar lograr algo grande esta temporada. Ahora debemos estar felices", expresó.



Por lo demás, fue un título muy especial para John Terry, un histórico del equipo, quien hace unas semanas anunció que no continuará con el Chelsea. A pesar de no jugar, Terry levanta un nuevo trofeo con el equipo en el que jugó toda su carrera. "Estos chicos han estado en la cancha haciéndolo semana tras semana", expresó. "Ha sido un deleite para mí estar sentado y mirarlo. La unión que tenemos es lo que ha sido fundamental", concluyó Terry.