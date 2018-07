Celtic se pasea a segunda ronda en clasificatorios para la Champion

LEA TAMBIÉN

El Celtic de Glasgow, campeón de Europa en 1967, se clasificó tranquilamente para la segunda ronda de los clasificatorios para la Liga de Campeones, donde se enfrentará al Rosenborg noruego, otro habitual de las competiciones continentales, tras el final de la primera ronda este miércoles 18 de julio del 2018.

Ya con la comodidad del 3-0 logrado en la ida, el Celtic, pese a quedar con diez desde el minuto 11 por la roja a Jozo Simunovic, venció al Alashkert armenio por 3-0, gracias sobre todo a un doblete de Moussa Dembelé. El Rosenborg, derrotado 1-0 en Reikiavik en la ida, pudo remontar en casa (3-1).



El martes, el Estrella Roja de Belgrado, el Ludogorets búlgaro y el Legia Varsovia polaco habían validado su billete para la siguiente etapa del torneo.



Hay otras dos rondas antes acceder a los 'playoffs' (repechajes) , que dan billetes para la fase de grupos de la máxima competición europea.

Resultados de primera ronda de los clasificatorios para la Liga de Campeones:



Martes 17 de julio: Ida Vuelta



Spartaks Jurmala (LAT) - (+) Estrella Roja (SRB) 0-0 0-2



(+) Suduva (LTU) - APOEL (CYP) 3-1 0-1



Flora Tallín (EST) - (+) Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-4 3-1



(+) Kukës (ALB) - Valletta (MLT) 0-0 1-1



Víkingur (FRO) - (+) HJK Helsinki (FIN) 1-2 1-3



Drita (KOS) - (+) Malmö (SWE) 0-3 0-2



(+) Shkëndija (MKD) - The New Saints (WAL) 5-0 0-4



F91 Dudelange (LUX) - (+) Videoton (HON) 1-1 1-2



Cork City (IRL) - (+) Legia Varsovia (POL) 0-1 0-3



(+) Ludogorets Razgrad (BUL) - Crusaders (IRI) 7-0 2-0



Miércoles 18 de abril:



Olimpija Liubliana (SLO) - (+) Qarabag (AZE) 0-1 0-0



Valur Reikiavik (ISL) - (+) Rosenborg (NOR) 1-0 1-3



(+) Spartak Trnava (SVK) - Zrinjski (BIH) 1-0 1-1



(+) Astana (KAZ) - Sutjeska (MNE) 1-0 2-0



Torpedo Kutaisi (GEO) - (+) Sheriff (MDA) 2-1 0-3



Alashkert (ARM) - (+) Celtic (SCO) 0-3 3-0