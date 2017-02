Período de matriculación

Con la llegada de febrero se inicia el período ordinario de revisión y matriculación vehicular 2017 en el Distrito Metropolitano de Quito. Se estima que la provincia de Pichincha concentra casi el 30% del parque automotor nacional, que -según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade)- asciende a 2,2 millones de vehículos.

De esos, más de 600 000 autos registrados en la provincia, alrededor de 500 000 circulan por las vías de la capital y sus alrededores. Esto implica que más de 45 000 vehículos deberían cumplir con ese trámite cada mes, desde este punto hasta diciembre, para llegar a fin de año con cero ausentismo.



Pero la realidad es diferente. El mes pasado, la Agencia Metropolitana de Tránsito dio cuenta de que 54 000 vehículos no pasaron la Revisión Técnica Vehicular correspondiente al 2016 y, por lo tanto, tampoco fueron matriculados. Esa cifra representa un 11% del total, que no es despreciable.



Cuando han transcurrido apenas 35 días desde el inicio del 2017, aún es buen momento para replantearse los plazos de cumplimiento de las obligaciones. Y es que para muchos el tema no pasa por una verdadera imposibilidad, sino que simplemente obedece a una mala costumbre.