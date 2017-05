John Narváez y Horacio Salaberry volverán a la titularidad en Liga de Quito

El entrenador Gustavo Munúa y sus asistentes hablaron con los jugadores albos, en el complejo de Pomasqui, en estos días, tras la última derrota ante el Deportivo Cuenca.

Enfatizaron en la necesidad de obtener una victoria para salir del mal momento: LDU es penúltimo con apenas nueve puntos en 14 fechas disputadas de la Serie A. "Hemos trabajado mucho y estamos muy motivados en poder adueñarnos del partido y poder ganarlo", repitió el uruguayo, de 39 años. La falta de triunfos es un 'karma' en la 'U'. Acumula siete derrotas, seis empates y una victoria.



Insistió en que cuenta con los jugadores para enderezar el rumbo del plantel y que mantendrá un esquema ofensivo de juego en lo que resta de la segunda etapa. El DT tiene contrato hasta el 2019.



Ante Fuerza Amarilla (mañana, desde las 18:30, en la Casa Blanca), el DT no estará en la banca de suplentes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lo sancionó por un cotejo.



Por ello, verá el juego desde uno de los palcos del estadio. Christian Berman, su asistente, dirigirá desde la banca. Además, habrá otras ausencias. Ante los machaleños no estarán Rubén Olivera y Jefferson Alfredo Intriago, quienes acumularon cinco tarjetas amarillas y están suspendidos.

Fernando Guerrero será otro de los ausentes, pero por una lesión muscular, sufrida ante los azuayos. Su recuperación tardará un mes. Por ello, es probable que ya no juegue más en la 'U'. Su contrato finalizará en junio y el directivo Esteban Paz anticipó que no se lo renovará. La adquisición de sus derechos deportivos cuesta cerca de USD 900 000.



Según Paz, la intención era retenerlo, pero reveló que el empresario José Chamorro desea llevarlo a clubes

del exterior.



Con ello, Johan Julio aparece como la principal alternativa para reemplazar al 'Chiqui' ante el equipo de El Oro. Otros ausentes serán el capitán Norberto Araujo, el volante Álex Bolaños y José el ‘Choclo’ Quinteros, los cuales continúan con sus procesos de recuperación por lesiones.



Con esto, Hernán Barcos volverá a lucir la cinta de capitán en el equipo que también recuperará a John Narváez y al uruguayo Horacio Salaberry. Ambos cumplieron sus sanciones.

Munúa ensayó ayer, nuevamente, una alineación. En lo que va del año ha puesto tres equipos distintos.



Las novedades fueron las inclusiones de Narváez como lateral derecho. Este, en anteriores cotejos, actuó por el sector izquierdo. Además, Fernando Hidalgo fue el volante de contención. Mientras que Jonathan González se desempeñó como extremo derecho, acompañado de Johan Julio.



Las entradas saldrán a la venta mañana, en las ventanillas del estadio de Ponciano, desde las 15:00. La general cuesta USD 6; tribuna, 8; y palco, 20. Ayer, Munúa no quiso hablar del desafío internacional de la 'U', que visitará el martes 30 de mayo a Defensor Sporting, por la Copa Sudamericana.