La camiseta de la 15K es de colección

Para colección, para entrenarse y para correr. La camiseta de la Últimas Noticias 15K tiene muchas utilidades.

Cada año, la organización de la carrera quiteña sorprende a sus deportistas con el diseño y color de la camiseta oficial. “He corrido 28 veces la Últimas Noticias, pero no tengo todas las camisetas guardadas. Al principio no había camisetas oficiales”, dijo Alejandro Gordón, de 55 años, de profesión ingeniero.



Los colores también han sido diversos. Las hay azules, en honor a Quito y su bandera. También, están las blancas, rojas, lilas y celestes.



Mónica Sánchez, del club de Juan Araujo Estévez (JAE), mostró orgullosa una camiseta rosada con la que corrieron solo las mujeres. “No recuerdo qué año fue”, dijo sonriente.



Este año el color de la camiseta es turquesa y, por primera ocasión tiene su propia camiseta: 15K. La competencia será el 4 de junio.



La prenda es fabricada por la empresa nacional Ingesa bajo los parámetros de la línea TSX, con características específicas para el atletismo.



Está fabricada con material nailon y no tiene costuras que provoquen laceraciones. Su tecnología bodytech dry permite transferir la humedad generada por el sudor y evaporarla rápida y eficientemente.



Así la prenda permite correr sin proporcionar un peso adicional al deportista. Tiene el sistema Sanitized, que funciona como desodorante.



Este año, las camisetas tienen diseño para hombre y mujer, que las hacen mucho más atractivas.



La ‘casaca’ de la competencia la recibirán los atletas con su kit de participación.



Por los USD 25 de inscripción, el atleta también obtendrá un ‘buff’, práctico para los días de sol y frío. Esta prenda también es fabricada por la empresa nacional, Ingesa.

Las inscripciones para la Últimas Noticias se receptan en las instalaciones del Grupo ELCOMERCIO y en la página www.ultimasnoticias15K.ec. También, en Natural Vitality, uno de los auspiciantes de la carrera. Sus locales están ubicados en el norte y sur de la ciudad así como en los valles.