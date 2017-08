Así calificaron al 'Toño' en el juego del Manchester United contra Real Madrid

El Manchester United, con Luis Antonio Valencia como capitán, perdió ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa. Según EFE, el 'Expreso Amazónico' fue 'de los pocos' jugadores del elenco inglés que consiguió desbordar. A continuación la calificación del 'Toño' y de sus compañeros.

De Gea (6): Víctima de la inferioridad de su equipo y de los desajustes defensivos de su zaga en el primer tiempo, recibió un remate al larguero y un gol sin haber aún hecho ninguna parada. Después, cuando los remates del Real Madrid exigieron nuevas intervenciones, respondió bien a Benzema, Kroos o Asensio. Tampoco pudo hacer nada en el 2-0.



Valencia (6): Aunque perdió de vista, a su espalda, entre él y Lindelof, a Casemiro en el 1-0, entró bien en ataque por la banda derecha. Desde ese flanco, el futbolista ecuatoriano fue de los únicos jugadores del United que se propuso desbordar y lo consiguió. No hubo rematador para los centros que lanzó desde su banda, pero sí sensación de inquietud para el conjunto blanco.

Lindelof (4): Superado por los delanteros del Real Madrid, que le ganaron en muchos duelos, bien por regates, bien por combinaciones o bien por posicionamiento. Ni contundente ni solvente y, por momentos, desbordado por sus oponentes.



Smalling (5): Se anticipó un par de veces a Bale, se cruzó oportuno a un remate de Marcelo dentro del área... Pero tampoco demostró la seguridad que debe sentir la defensa del Manchester United, por debajo indudablemente del ataque de su adversario en la Supercopa de Europa. Cumplidor, pero poco más.



Darmian (4): Si Valencia sí demostró profundidad y descaro por la banda derecha, el lateral zurdo italiano fue intranscendente en ataque por su lado, insuficiente para su equipo y excesivamente preocupado por defender y no perder su posición. Fue oportuno en algún corte, como en un contragolpe ante Benzema en el tramo final.



Ander Herrera (4): Activo y participativo, pero sin el control del centro del campo y sin llegada. Cuando tuvo la pelota conectó a ratos con sus compañeros, pero a veces impreciso y casi siempre demasiado lejos de la zona decisiva, del último cuarto de campo. Fue sustituido por Fellaini en el minuto 55 del choque.

Nemanja Matic (6): Su debut con el United fue de menos a más. Apoyado en su imponente presencia física en el medio campo, corrió, robó y rompió líneas inteligentemente cuando dispuso de la pelota. Tomó el mando del centro del campo en el segundo tiempo, en el que un tiro suyo provocó el 2-1 que remachó Lukaku al rechace de Navas.



Pogba (4): Una jugada resume su partido gris. En el minuto 17, en un contraataque con dos compañeros contra dos defensas del Real Madrid, obvió la mejor opción, Lingard por la izquierda, regateó hacia el otro lado y lanzó un tiro irrelevante contra la defensa. Individualista, con demasiados adornos, un obstáculo más que una solución en los ataques de su equipo. Nada que ver con las condiciones y cualidades que posee el centrocampista francés, que tuvo en su cabeza el 2-1, pero remató demasiado centrado.



Mkhitaryan (4): Su puesta en escena fue ágil, rápida, valiente y vertical. Lo intentó mucho al principio, pero después, casi de inmediato, fue devorado por la superioridad del Real Madrid en cada sector del campo. También por debajo de las expectativas casi todo el encuentro, más aún en la segunda mitad.



Lukaku (5): Flamante fichaje del United este verano, por 85 millones de euros, tuvo mucha más presencia física que fútbol. Torpe en un contragolpe que había generado Ander Herrera, desasistido o con buen juego de espaldas, su primer cabezazo llegó en el minuto 45 a las manos de Keylor Navas. Falló otra ocasión después, ya en el segundo tiempo, antes de demostrar una de sus mejores virtudes: la oportunidad goleadora después de un rechace. Marcó el 2-1.

Lingard (3): No apareció en toda la primera parte. Desesperado en un contragolpe porque Pogba no se la pasó cuando era la mejor opción, pasó inadvertido el resto del tiempo, salvo por una dura entrada sobre Isco por la que recibió la tarjeta amarilla en el minuto 42. Suspendió. Mourinho le sustituyó en el descanso.



Rashford (5): Fue la primera solución que buscó Mourinho en el descanso, con 1-0 en contra en el marcador. Reemplazó a Lingard en el intermedio e irrumpió con velocidad y habilidad desde el extremo izquierdo. Luego, con el avance de los minutos, se diluyó y malgastó una ocasión clarísima para el 2-2 frente a Keylor Navas.



Fellaini (7): Suplente de inicio, fue el segundo cambio del United, por Ander Herrera en el minuto 56. Su entrada hizo reaccionar al equipo inglés, por sus características físicas y técnicas, las que demostró para ganar un cuerpo a cuerpo en un balón llovido y generar la acción del 2-1 con un pase atrás a Matic. Un plus para el United que creó más problemas al Real Madrid en un rato que muchos de sus compañeros en todo el encuentro.