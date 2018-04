Café o ‘snacks’, la oferta de clubes para expandir la marca de sus equipos

Independiente del Valle redondeó su labor social realizada en el terremoto del 2016, con una estrategia comercial. Presentó un nuevo producto: IDV Café.

La idea conjugó un fin social y uno estratégico. El primero es ayudar a una Asociación de productores de café de Manabí; y el segundo, promocionar la marca de la institución.



Para concretar esta acción, el equipo junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Aprocafé se aliaron para presentar el café arábigo IDV. Se usaron los recursos que donó el equipo de las taquillas de la Copa Libertadores 2016 para impulsar dicha producción.



El café fue presentado hace varios días en Sangolquí, pero no es la única acción de promoción que emprende el cuadro del Valle: café, pelotas de fútbol, medias, cuadernos, reglas, camisetas y todo tipo de ‘souvenirs’ son parte de la iniciativa comercial que tiene el subcampeón de América 2016.



“Queremos llegar a niños y a adolescentes. El ‘merchandising’ está enfocado a ese público. La línea gráfica que tenemos está pensada así”, explicó Andrés Larriva, gerente de Marketing del club. Uno de los últimos productos fue un balón pequeño conocido como Hover Soccer, el balón tiene un precio de USD 35.



Pero Independiente no es el único equipo que decidió expandir su marca. Liga, que históricamente ha potenciado su mercadeo, presentó la semana pasada una pulsera como parte de los productos que impulsa el área de mercadeo. Tiene un precio de USD 20 y está disponible en tres colores: rojo, negro y blanco. Estos accesorios se comercializan en la tienda en línea del equipo y según los dirigentes albos ha tenido una buena aceptación entre los hinchas del ‘Rey de Copas’.



Los equipos también hacen alianzas para diversificar su marca a través de diversos artículos. Barcelona, por ejemplo, cuenta con 15 productos, según Robert Navarrete, del departamento de marketing.



Las últimas empresas en sumarse fueron Alimentos Yupi, Unilever y Agro Gruled. Yupi presentó una línea de ‘snacks’ El Golpe y Tatos, que cuentan con la imagen de los jugadores de Barcelona.



Damián Díaz, Xavier Arreaga, Segundo Castillo, Gabriel Marques aparecen en las envolturas del producto.



Santiago Rosero, gerente de la empresa, contó que el club recibe un porcentaje de la venta de cada paquete. Sin embargo, no dio cifras.



La empresa entregó un adelanto de USD 30 000, por el convenio. Lo hizo en la suscripción del contrato. La firma realiza promociones en su cuenta de Facebook. Mediante trivias y concursos regala entradas para los partidos del torneo y productos.



Unilever, a través de Pingüino, presentó este año el ‘Sánduche Barcelona’. El postre, con sabor a ron pasas se puso a la venta y se presentó durante la ‘Noche Amarilla’. Recientemente salió el arroz Barcelona, que es producido por Agro Gruled. Se comercializa en supermercados, en presentaciones de uno y dos kilos. “Hay marcas que no tienen el dinero o no buscan auspiciar en el uniforme o estadio y buscan licencias. Hacemos un estudio, solicitamos la proyección de ventas y rentabilidad”, dijo Navarrete.

El representante canario explicó que los montos mínimos para entregar una licencia, varían dependiendo del producto. Añadió que se busca el beneficio de todos los involucrados. Los movimientos de Barcelona generaron USD 11,4 millones el año pasado.