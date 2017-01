Las molestias de Bryan Cabezas son una preocupación en la ‘Mini-Tri’

Estuvo sentado a un costado de la cancha. Bryan Cabezas, el referente de la Selección de Ecuador, no hizo nada en la práctica del equipo Sub 20. El dolor de cabeza del futbolista del Atalanta es una preocupación en la ‘Mini-Tri’.

Ya le realizaron chequeos médicos y está descartado algún golpe grave. El futbolista viajó el lunes a Quito a realizarse exámenes, pero regresó en la noche a la concentración en la hostería El Toril, en Riobamba.“La Comisión médica de la Conmebol exige que se realicen exámenes más detallados. Se le hizo una tomografía aquí en Riobamba, pero está bien. Viajamos a Quito a realizarle una resonancia y está descartado cualquier problema encefálico. El dolor de cabeza es el principal síntoma”, explicó el doctor Patricio Maldonado.

El futbolista salió de la cancha y se subió al bus de la Selección para evitar el sol de este martes. Sin embargo, para la parte final de la práctica bajó y estuvo junto al grupo. Maldonado dijo que se evaluará cómo mejora el dolor de cabeza del futbolista para tener un diagnóstico y saber sí podrá jugar o no ante Paraguay.

Este miércoles 25 de enero, Ecuador cumplirá el último entrenamiento y allí se definirá si Cabezas logra recuperarse.





La ‘Mini-Tri’ Sub 20 hizo futbol en Riobamba

El equipo Sub 20 jugó un partido amistoso en el complejo El Batán, en Riobamba. Los futbolistas que no han sido titulares en los partidos del Sudamericano Juventud de América se enfrentaron al Olmedo, equipo que jugará en la Serie B.

El DT Javier Rodríguez miró la práctica y busca al reemplazo de Joel Quintero, el zaguero expulsado en el último juego. Según la práctica de este martes, el zaguero Félix Torres jugó junto Luis Segovia. “Dependemos de nosotros. Este torneo no da margen de error. Tenemos que salir a ganar a Paraguay y buscar la clasificación al Mundial”, manifestó Pervis Estupiñán lateral izquierdo.

Rodríguez exigió a sus pupilos tener precisión en la definición. Jordy Caicedo, delantero, fue uno de los más destacados en la práctica. La Selección tiene previsto descansar y en la tarde se trasladará al estadio Olímpico para mirar los partidos de la tarde.



Ecuador tendrá su último entrenamiento el miércoles. Allí Rodríguez definirá el equipo titular para enfrentar a Paraguay, el jueves 26 de enero, por la última fecha en la primera fase del torneo juvenil.