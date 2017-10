La Selección de Argentina contó con la 'ayuda' del 'Brujo' Manuel en Quito 

Se lo conoce como el 'Brujo Manuel', estuvo el martes en Quito y hasta el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) le reconoció parte del mérito, detrás de Leo Messi, para lograr la clasificación albiceleste a Rusia 2018.

“Hice mis cosas, lo que tenía que hacer y me fui a la tribuna. A los jugadores no los vi”, declaró este miércoles a la prensa en la ciudad de La Plata, a 60 km al sur de Buenos Aires, donde llegó tras su paso por Ecuador.



El 'Brujo' no quiso revelar qué tipo de trabajos hizo para “destrabar” las malas ondas que pesaban sobre la selección que capitanea Messi, autor de los tres goles del triunfo ante la Tricolor.



“Había energía negativa, Brasil le dio duro para que no gane contra Alemania” en la final del Mundial 2014, aseguró el hombre, que se autodefine como “sanador”.



Afirmó que “le di una mano a la Argentina porque estaba mal la selección. Había unas cosas hechas que no podían hacer goles. Yo fui, destrabé eso y nada más, listo”, explicó su rol.

El propio Tapia lo elogió: “Más tuvo que ver Messi, pero él tuvo mucho que ver” con el triunfo 3-1 y la clasificación al Mundial, confesó el presidente de la AFA ante una consulta periodística en Quito sobre el hombre que en silencio esperaba sentado en un banco a la salida de los vestuarios.



Nacido en la provincia de Tucumán (norte) en 1960, Manuel Valdez, su nombre completo, ofrece hace años sus servicios gratuitos de videncia y curación en Gorina, en las afueras de La Plata, donde atiende “entre 800 y 900 pacientes” tres veces por semana, que le pagan a voluntad para tratar temas de “ salud, amor, de todo ” , dijo.



Al mundo del fútbol llegó en 2009, cuando 'ayudó' a Estudiantes de La Plata a salir campeón de la Copa Libertadores, en tiempos en que lo dirigía el exDT de la selección argentina Alejandro Sabella.