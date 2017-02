La CBF despidió al DT que dirigió a Brasil en el Sudamericano de Ecuador

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) despidió hoy al técnico de las selecciones Sub 20 y Sub 23, Rogério Micale, seis meses después de conseguir el inédito oro olímpico de la 'Canarinha'.

Micale, de 47 años, perdió el cargo tras el fracaso del equipo juvenil en el Sudamericano de la categoría que se disputó en Ecuador y en el que Brasil, cinco veces campeona del mundo Sub 20, terminó en quinta posición.



Los brasileños no consiguieron ni siquiera clasificarse para el Mundial de Corea del Sur, que se disputará entre mayo y junio en el país asiático, tras empatar sin goles con Colombia y ambos quedar por fuera de la cita mundialista.



Uruguay, en calidad de campeón; Ecuador, Venezuela y Argentina consiguieron la clasificación para representar a Sudamérica.



Micale, que destacó siempre en los equipos de base de varios clubes, dirigió la selección Sub 20 en el Mundial de Nueva Zelanda 2015, en la que Brasil terminó como subcampeón, y asumió el seleccionado olímpico un año después tras la destitución de Carlos Caetano Bledorn Verri Dunga.



El nuevo seleccionador brasileño, Adenor Bacchi Tite, decidió no dirigir el seleccionado Sub23 en los Juegos Olímpicos y recomendó entonces la continuidad de Micale, quien ocupó siempre el cargo de manera interina cuando Dunga estaba con el equipo principal.