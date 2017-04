Bayern Múnich empata 2-2 ante el Mainz y sigue sin levantar cabeza

El Bayern Múnich sufrió hoy, sábado 22 de abril, en casa ante el Mainz en la nueva fecha de la Liga alemana de fútbol y acabó empatando 2-2. El español Bojan Krkic (3') y el alemán Daniel Brosinski (41') adelantaron en dos ocasiones al Mainz.

Mientras, el holandés Arjen Robben (16') y el español Thiago Alcántara (73') se encargaron de evitar la victoria del equipo visitante. Los bávaros siguen a la cabeza de la tabla con 70 puntos, a nueve del Leipzig -a la espera de lo que haga éste el domingo ante el Schalke-.



Los de Carlo Ancelotti vieron cómo lo que debía ser un partido tranquilo acabó convirtiéndose en un camino cuesta arriba. "En la segunda parte nos esforzamos mucho. Sin embargo, se necesita también un poquito de suerte. De esta manera no estamos contentos", declaró Thomas Müller.



El Bayern vio así frustrado su objetivo de avanzar en su camino hacia el quinto título de liga consecutivo. Asimismo, el empate supuso un nuevo golpe para los bávaros después de caer eliminados en cuartos de final de Liga de Campeones ante el Real Madrid esta semana, e hizo crecer la preocupación en las filas bávaras de cara a las semifinales de Copa alemana ante el Borussia Dortmund, el próximo miércoles.



El técnico del Bayern, Carlo Ancelotti, reconoció que el equipo no jugó bien. "Fue difícil para nosotros", comentó, aunque no duda de que el equipo volverá a mostrar su buen juego en el próximo partido. "Estoy seguro de que el miércoles ante el Dortmund jugaremos de forma diferente", declaró.



Con este punto, el Mainz ascendió a decimotercera posición, pero sigue cerca de las peligrosas plazas de descenso, de las que solo le separan cinco puntos. El partido no comenzó bien para los bávaros, que no pudieron contar con su arquero Manuel Neuer, de baja lo que queda de temporada.



Bojan Krkic aprovechó un fallo del chileno Arturo Vidal al intentar sacar el balón del área para anotar el primer tanto del partido para el Mainz tan solo tres minutos después del pitido inicial. El Bayern, con Robert Lewandowski, Franck Ribery, Thomas Müller y Robben a la cabeza, despertó de golpe y elevó la presión con el objetivo de evitar la derrota en casa.



A los trece minutos obtuvo sus frutos y Robben, con la izquierda tras pase de Ribery, mandó el esférico al fondo de la red. Sin embargo, los bávaros a pesar de tener una mayor posesión del balón siguieron viendo cómo el rival creaba ocasiones de peligro. En el minuto 40, Joshua Kimmich derribó a Yoshinori Muto dentro del área.



Daniel Brosinski no desaprovechó el penal a su favor y volvió a adelantar al Mainz en el marcador. En la segunda parte, Ancelotti sacó a Kingsley Coman por Ribery y a Xabi Alonso por Vidal. A pesar de dominar el partido, los bávaros no lograban dar la vuelta al marcador. Hubo que esperar al minuto 73 para ver el tanto del empate. Thiago, con un preciso y potente lanzamiento con la derecha, igualó el marcador desde los 17 metros.



En el encuentro, David Alaba sufrió una distensión en la rodilla y tuvo que ser sustituido en la primera mitad. El jugador es duda de cara al partido ante el Dortmund. "Ahora veremos día a día si puede jugar el miércoles", indicó Ancelotti.



En el resto de partidos, el Hertha venció 1-0 en casa al Wolfsburgo, el Darmstadt ganó 2-1 en su visita a Hamburgo, el Werder Bremen goleó 4-2 al Ingolstadt y el Eintracht Frankfurt ganó 3-1 al Augsburgo.



La jornada continúa después con el duelo entre el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund. La fecha 30 de la Bundesliga comenzó el viernes con el empate 1-1 del Colonia ante el Hoffenheim