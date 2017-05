El básquet de clubes vuelve al Julio César Hidalgo

Una iniciativa privada, el respaldo de la entidad deportiva provincial y la pasión de los jugadores, entrenadores y dirigentes hacen posible que Pichincha vuelva a contar con el Torneo Interclubes de Básquetbol. El certamen se inaugura esta noche en el coliseo Julio César Hidalgo, a las 18:30.

“Los equipos se contagiaron de este objetivo de levantar el baloncesto en Pichincha. Algunos han hecho las presentaciones de su planteles con amistosos, hay el entusiasmo y ganas de hacer un buen torneo en los jugadores”, dijo Enrique Segura, directivo guayaquileño que, hace tres meses, decidió organizar este torneo abierto ante la ausencia de equipos de la provincia en la Liga Nacional de Clubes.



Contactó a Aníbal Fuentes, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), para que este organismo se una. El directivo aceptó prestar el viejo coliseo de la calle Olmedo, para revivir las noches de baloncesto y pagar el costo del arbitraje de un promedio de 64 partidos.



“Se logró el objetivo de motivar a los clubes y los jugadores, el torneo contará con los mejores jugadores nacionales y muchos extranjeros radicados en el país”, añadió Segura, que además va a organizar un amistoso entre Liga de Quito, que retorna a la actividad basquetera, y Barcelona, campeón de un torneo similar en Guayas.



“Por cuestiones logísticas aún no se ha decidido qué día jugarlo, pero existe la predisposición de parte de los dos clubes”, dijo Segura. Precisamente, invitar a participar a LDU fue un gran gancho para lograr captar la atención de los otros clubes.



El conjunto albo contará con la dirección técnica del entrenador argentino Juan José Pidal y en la base del equipo se destacan los cubanos Yasmani Fundadora y Darol Hernández y los nacionales Juan Pablo Álvarez y Andrés Cochambay.



Liga de Quito tiene 11 títulos provinciales ganados desde 1938. Pero fue dos décadas después cuando el ‘Quinteto de oro’ conformado por Gonzalo ‘Patallucha’ Cevallos, Oswaldo Arroyo, Rodrigo Burbano, Santiago Oleas y Marcelo ‘Chiquitón’ Holguín alcanzaron triunfos históricos. El entrenador era Raúl Vaca, quien luego fue presidente del club.



El último caudillo albo fue Xavier Martínez, que lideró equipos históricos en las décadas de los setenta y ochenta. Con él jugaron Hernán Vaca, Alberto Estrella hijo, Roland Ponce, Edmundo Goetschel y Édgar Almeida.



Tomar la posta de esa gran historia es el encargo que han recibido los actuales jugadores albos, entre los que están también Cristian Orozco, Andrés Cochambay, entre otros.



Además de LDU están los equipos Pichincha Sub 23, Unión Deportiva Juvenil (UDJ), Pumas, Águilas, Cooperativa Policía Nacional, Récord (ex Importadora Alvarado) y MS. Pichincha Sub 23 será dirigido por John Escalante. Se trata del equipo Juvenil que jugará en los Juegos Nacionales.



La jornada de hoy comenzará con el cotejo entre Águilas y UDJ. A las 20:30 está previsto el juego MS vs. Cooperativa Policía Nacional.