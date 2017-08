Barcelona Sporting Club, Emelec y Liga de Quito, en la ruta copera

El prestigio y los premios económicos están en juego para Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito en sus participaciones en los torneos internacionales.

Los toreros y los azules son quienes afrontan la Copa Libertadores, mientras que los universitarios disputan la Copa Sudamericana.



El ‘Ídolo del Astillero’ es el primero de los tres equipos ecuatorianos que sale a la cancha. Hoy, a las 19:45, visita al Palmeiras de Brasil, en el estadio Alianz Parque, en Sao Paulo. En la ida, los toreros vencieron 1-0. De ahí, que un empate o una victoria pudiera darles la clasificación a la siguiente instancia.



El cotejo es clave para los toreros puesto que no ganaron la primera etapa del torneo local que les habría clasificado a la final. Así, su desafío inmediato es la Libertadores. Por ello, el técnico Guillermo Almada y los directivos admitieron que el cotejo de hoy se vive con algo de ansiedad.



Barcelona llegó a la final de la Libertadores por última vez, en 1998. Desde entonces, perdió protagonismo a escala internacional.

José Francisco Cevallos, presidente de los amarillos y quien fue arquero en esa instancia, admitió que el plantel debe mantener la concentración absoluta esta noche. “Tenemos que ser inteligentes, van 90 minutos de los 180 que se disputan en estas fases”, expresó ‘Pepe Pancho’.



En caso de que Barcelona SC se clasifique a la siguiente ronda recibirá USD 950 000. Solo por competir en la fase de grupos y en los octavos de final ya obtuvo USD 1 350 000.



En Brasil, el Palmeiras siente la obligación de remontar el marcador para salvar la temporada. El centrocampista venezolano Alejandro Guerra aseguró que de no ganar la máxima competición continental sería un ‘fracaso’.



Sin esconder su obsesión con la Libertadores, el DT Cuca reservó a sus titulares en la derrota en liga contra el Paranaense (0-1), el fin de semana. En tanto, que Barcelona saldrá con sus mejores jugadores, a excepción del atacante Ariel Nahuelpán, quien se recupera de una lesión.



“Será un partido difícil, en el que un error puede definir el resultado. Pero ya hemos jugado en Brasil y hemos sacado ventaja”, afirmó Richard Calderón.



Emelec también buscará la clasificación a los cuartos de final y los USD 950 000 de premios. Intentará alcanzar su propósito mañana cuando visite al San Lorenzo de Argentina, a las 19:45.

En la ida, el campeón ecuatoriano perdió 1-0, en el estadio George Capwell.



El estratega uruguayo Alfredo Arias contará con el defensa izquierdo Óscar Bagüí y el delantero argentino Bruno Vides, quienes se recuperaron de sus lesiones.



Los azules viajaron el domingo a Buenos Aires y aún tienen la esperanza de remontar el marcador. Una clasificación en el certamen les permitiría enmendar su ruta, puesto que no ganaron la primera etapa del torneo local y, en la segunda fase, son terceros.



Para Liga, la Sudamericana también es su opción para salvar la temporada. Los universitarios se medirán al Fluminense en los octavos de final.



La Conmebol debe establecer la fecha de los cotejos. El duelo de ida será en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.