Damián Díaz se perderá el partido ante Millonarios, por la Florida Cup

Una tendinitis dejó a Damián Díaz fuera de la Florida Cup. El propio jugador confirmó que está descartado para el partido de del miércoles 18 de enero, ante Millonarios, en Orlando. Es el segundo partido amistoso del torneo internacional.

El ‘Kitu’ tampoco jugó en el debut, ante Vasco da Gama. Vio el partido desde las gradas. Durante la semana realizó trabajos diferenciados, supervisado por el cuerpo médico del club.



Guillermo Almada, entrenador del equipo, prefiere no arriesgar a su jugador para este duelo amistoso, que arrancará a las 16:30, hora de Ecuador. El DT espera la recuperación del argentino, que posiblemente se recupera para la Noche Amarilla, del próximo 27 de enero.



El que sí se recuperó fue Matías Oyola, que para el partido anterior sufría de una afección estomacal. Por eso estuvo ausente en el duelo ante los brasileños. El ‘Pony’ hará dupla con Gabriel Marques, en la media cancha.



Para el duelo de hoy se confirmó que Barcelona SC volverá a usar la camiseta amarilla, y no la morada que vistió en el debut. Eso se debe a que Millonarios usará indumentaria azul. Los canarios cambiarán debido a la similitud de colores.



Luigi Macchiavello, jefe de prensa, aclaró que el uniforme será el mismo que usaron el año pasado, con el que consiguieron el campeonato. Eso para no perder la expectativa de la indumentaria oficial que usarán en el campeonato 2017.