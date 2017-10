Barcelona Sporting Club se alista para recibir el VAR en el Monumental

Barcelona será el primer equipo ecuatoriano en disputar un partido con la tecnología del Sistema de Videoarbitraje (VAR). El 25 de octubre el cuadro amarillo se enfrentará con Gremio en el estadio Monumental por las semifinales de la Copa Libertadores.

El torneo es organizado por la Conmebol, por lo cual el organismo correrá con los gastos por la implementación del sistema de videoarbitraje, según explicó el dirigente de la Ecuafútbol, Pepe Mosquera.



El organismo sudamericano y el club tienen 17 días para concretar la instalación del sistema de monitoreo.



La FIFA estrenó este sistema de ayudas tecnológicas para los árbitros en el pasado Mundial de Clubes de diciembre. Allí, el árbitro húngaro Viktor Kassai fue el primero en sancionar un penal apoyado en el video. Sucedió en el partido entre el Kashima y el Atlético Nacional de Medellín.



Después vino la Copa Confederaciones de Rusia, en junio de este año, en donde también se usó el videoarbitraje. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó esta semana que el VAR es el futuro. Lo dijo tras la serie de polémicas en la última jornada de eliminatorias en Sudamérica y en la Concacaf.



Implementar esta tecnología en las semifinales de la Copa Libertadores bordea los USD 71 175.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, anunció que la empresa Prom TV, propiedad del grupo audiovisual Mediapro, será la encargada de brindar el servicio en los últimos partidos de la Libertadores.



En este plan piloto, no se instalarán cámaras exclusivas para el control de las jugadas polémicas. Prom TV usará las mismas imágenes que transmite el canal dueño de los derechos de transmisión, en este caso Fox Sports.



“Una de las exigencias de la Conmebol es que la empresa dueña de los derechos cuente, por lo menos, con ocho cámaras en alta definición. Eso servirá para la asistencia arbitral”, dijo Pepe Mosquera.



Prom TV recientemente firmó un acuerdo de adjudicación con la liga de fútbol de Portugal, para prestar el servicio VAR en los próximos cinco temporadas.



José Francisco Cevallos, presidente, contó que cuentan con el espacio físico para la instalación de los monitores y consolas, necesarias para el sistema. “Tenemos un cuarto de mando unificado, debemos ampliarlo para que ahí mismo funcione el salón”, dijo el presidente. Este salón se ubica en la parte baja del sector oeste del estadio guayaquileño.



En caso de que la Conmebol no apruebe el espacio cedido por Barcelona, instalarán sus equipos en unidades móviles, como lo hacen las productoras que levantan la señal de los partidos del campeonato nacional.



El viernes, la Conmebol reunió a representantes de los semifinalistas coperos, para una charla informativa sobre el VAR. Por Barcelona asistieron Carol Rugel, titular de la Comisión de Escenarios, y David Constante, de la Comisión de Seguridad. Ellos recibieron capacitación técnica sobre el uso de las cámaras.



Sin embargo, surgió una nueva polémica. La Conmebol designó al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano para que dicte una capacitación del VAR a los integrantes del Barcelona. No obstante, en el equipo, el réferi tiene resistencias. Él fue recientemente criticado por los dirigentes canarios porque supuestamente los habría perjudicado en el partido ante Delfín, por la fecha 12 del torneo local.

Cevallos solicitó oficialmente el cambio del instructor. Ellos quieren que sea un extranjero quien imparta la capacitación. En septiembre Zambrano recibió un curso de la Conmebol, y se tenía previsto una segunda capacitación para este mes. Christian Lescano, juez de línea, también recibió el adiestramiento.



Pepe Mosquera, directivo de la Ecuafútbol, recordó que el organismo también intenta implementar el sistema en los partidos del torneo local. Hay una Comisión de Implementación de la FEF que ha recibido tres propuestas de empresas de Estados Unidos e Inglaterra, que están analizando. La FEF podría usar el sistema el próximo año, una vez que este forme parte de los reglamentos de la institución.