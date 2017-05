Barcelona SC buscará la suspensión del árbitro Carlos Orbe

Jorge Reinoso, abogado de Barcelona SC, pidió el video certificado de la transmisión del último partido que jugaron, ante Independiente del Valle, para solicitar una sanción para el árbitro Carlos Orbe, ante la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol, hoy 16 de mayo.

Durante ese partido, que se jugó el domingo 14 de mayo en el estadio Monumental, el juez Carlos Orbe habría insultado al jugador Jonatan Álvez, hecho que se mostró en las imágenes del canal que transmitió el compromiso.



Según el artículo 202 del reglamento de la mencionada comisión, si se comprueba que un árbitro insultó a un jugador, el colegiado deberá ser suspendido por seis fechas. Es el castigo que pedirá el abogado canario.



A pesar de las imágenes que implican al juez, en la televisión también se muestra una actitud irreverente del jugador charrúa contra el árbitro. El delantero desaprobó una decisión arbitral, levantó el brazo y el castigo fue una cartulina amarilla.



Los incidentes entre Álvez y Orbe son recurrentes. En el 2016, el juez expulsó al jugador en un partido desarrollado en Cuenca. Además, el uruguayo acostumbra a reclamar y discutir con los árbitros durante los partidos.



Luis Muentes, presidente del gremio de árbitros, pidió que se entienda el carácter del juez. “Orbe me confesó lo que le dijo, se está haciendo un drama de algo que no llegará a mayores”, dijo el dirigente.



En el informe de Orbe, que presentó después del partido, menciona la actitud de Álvez al desaprobar su decisión. Sin embargo, no detalla insultos de parte del jugador canario, por lo que se descartaría una posible sanción de la comisión disciplinaria para el charrúa.