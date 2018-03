Andino sumó un título más en su historial

El propio entrenador ya perdió la cuenta. “No sé si es el título 102 o 103 en la historia del colegio. Lo importante es resaltar el trabajo de la chicas”, dijo Sergio Recalde.

El miércoles 14 de marzo de 2018, en el coliseo Julio César Hidalgo se realizó la final femenina del torneo colegial, categoría juvenil. Andino superó por 62 a 47 a Marqués de Selva Alegre, de Sangolquí, para lograr un nuevo título.



El equipo del valle de Los Chillos rápidamente se puso en ventaja: 6-1 fue el marcador en los cinco primeros minutos. Luego la ventaja se amplió: 14-7 al término del primer período.

Luz Ramón (14), del Andino, trata de encestar ante la marca de sus rivales, en el Julio César Hidalgo. A la derecha, Erika Reyes recibe el trofeo de la mejor encestadora del torneo. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“Hubo muchos nervios en esos primeros minutos. Hemos jugado varias finales, pero siempre hay nervios. Luego encontramos nuestro ritmo de juego”, declaró Vanesa Ochoa, que se destacó en el quinteto de Andino. Su 1,70 m de estatura le ayuda para conducir al equipo, lograr salidas rápidas, asistir a sus compañeras y encestar de tres puntos. “El básquetbol es mi vida, recibí la herencia de mi madre, que tiene el mismo nombre y jugó a gran nivel”, dijo la basquetbolista que anotó 9 puntos, incluido un cesto triple.



El promedio de estatura de Andino fue fundamental en esta final. Salvo dos jugadoras, el resto supera el 1,70 metros. A la hora de recuperar los rebotes bajo el tablero, primó la mejor estatura y también en la marcación individual que ejercieron, a partir del segundo período.

Final del baloncesto estudiantil, en el coliseo Julio César Hidalgo entre los colegios Andino contra el Marqués de Selva Alegre. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Las chicas del Marqués de Selva Alegre tenían un plantel homogéneo, pero 10 centímetros menos de estatura. Esa desventaja y el apresuramiento a la hora de buscar los lanzamientos triples hicieron que su rival dominase las acciones y el marcador.



En el segundo período llegaron las canastas de Érika Reyes y Majerly Cárdenas. Andino ganó esa manga por 31 a 24.



En el tercer período, continuó el rendimiento arrollador del colegio de la avenida Colón, que ganó por 46-34. En los 10 minutos finales, el entrenador Sergio Recalde permitió el ingreso de la mayoría de jugadoras. Así, todas contribuyeron al título de campeón.

Las jugadoras de baloncesto del colegio Andino celebran el título conseguido después de vencer en la final al colegio Marqués de Selva Alegre. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“No somos solo compañeras de un equipo, somos una familia, y a nosotros hoy no nos ganaban”, dijo Vanesa Ochoa, que está en segundo de bachillerato. “Todos los años he sido campeona y me queda un año más”. Érika Reyes pidió que le ayudaran para subir a uno de los tableros a cortar la red. “Es mi último año en el colegio. Este título lo voy a recordar toda la vida”, dijo.



Érika, apodada ‘Kika’, fue la mejor encestadora del intercolegial en cestos triples. Hizo 42 canastas de tres puntos. La mejor encestadora del torneo fue Nathalie Torres, con 215 puntos. Joselyn Cuichán y Andrea Monta se destacaron en el Marqués de Selva Alegre.