Los autos UTV serán la gran novedad

En total serán 1 197 kilómetros que los pilotos ecuatorianos deberán cubrir en la Vuelta Automovilística al Ecuador, que se desarrollará del 11 al 18 de noviembre en nueve provincias de la Sierra.

Ayer, en Quito, se realizó la presentación oficial del rally más grande que tiene el país. “En total se correrán 554,3 km en primes y 643,3 km en enlaces”, dijo Aldo Paredes, director Técnico de la Vuelta.



Este evento deportivo no se realizó el año pasado por cuestiones de logística, ante el cambio de directiva. “Lo que sucedió en el 2016 ya pasó, ahora hemos trabajado para hacer este sueño realidad. Nos hemos unido los clubes de cada provincia, los miembros de la Comisión Nacional de Rallies y la directiva de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (Fedak)”, dijo Jenny Rosero, directora General de la competencia.



En efecto, los clubes de cada provincia están a cargo de la organización de la etapa que se desarrollará en las carreteras de su provincia. “Muchos dudaron de la realización de la Vuelta, pero hemos trabajado en todos los ámbitos. Queremos llevar la fiesta del automovilismo por todo el país”, añadió Rosero, quien es vicepresidenta de la Fedak.



Aldo Paredes confirmó que cada club provincial está a cargo de obtener todos los permisos deportivos, civiles y policiales para el paso de los autos. “Las carreteras y vías estarán listas para esta fiesta. Lo que recomendamos a los pilotos, que van a realizar en estos días el reconocimiento de la ruta, es que lo hagan pero a una velocidad de 60 km por hora”, dijo. Esto como un respeto para los miembros de las comunidades que no están acostumbrados a mirar el paso de los vehículos a mayor velocidad.



La novedad de esta edición de la Vuelta es la participación de vehículos UTV de hasta 1 000 cm3 y de 1 000 cm3 con tubo. “Esta es una categoría especial. Se abrirá con un mínimo de 4 pilotos participantes”, dijo Paredes.



Alfonso Valdivieso, quien preside la Comisión de Rally Raid, que agrupa a estos autos, dijo que esperan la participación de unos 12 pilotos. “Posiblemente se abra la categoría para pilotos mayores de 50 años edad, así contaríamos con la presencia de pilotos que ya se retiraron y que desean volver a vivir la adrenalina de la Vuelta”. Entre esos pilotos estará Alfonso Quirola, quien ganó varias ediciones de la Vuelta al Ecuador.



El directivo dijo que estos autos son amigables y muy fiables, “no requieren mayor preparación, por eso estamos seguros que habrá varios autos en la Vuelta”.



Para los pilotos ganadores en estos autos, el auspiciante de la Vuelta, baterías Káiser, entregará pasajes, estadía y los ingresos a tres etapas del Rally Dakar, que se realizará en Perú la primera semana de enero del próximo año.



En las otras categorías, aún no se conocen los premios. “La Comisión está por definir”, manifestó Alfonso Darquea, presidente de la Fedak.



Darquea dijo que se han enviado invitaciones a pilotos de Perú para que participen en Ecuador. “Aún no hemos tenido una respuesta porque la mayoría de ellos está participando en el Rally por los Caminos del Inca”.

Según la organización, han confirmado la inscripción pilotos como Juan Guerrero, los hermanos Cuenca, la familia Palacios y el actual campeón nacional de rally, Paúl Zea. Además, se aguarda la participación de unos 60 pilotos en todas las categorías.