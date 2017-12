Seis pilotos ecuatorianos se destacaron esta temporada

Ecuador dejó huellas sobre ruedas en este 2017: Sebastián Guayasamín fue el primer ecuatoriano en culminar el Rally Dakar, Diego Morán fue el primero en intervenir en el TCR Asia Series y el equipo ABRO ganó las Seis Horas de Perú, Colombia y de Ecuador.

Los tres hechos fueron logrados por emprendimientos personales que se consolidaron por la perseverancia de estos seis pilotos.



“El Dakar es una maestría de vida, donde se viven momentos de mucha alegría, tristeza, frustración y angustia. Haber terminado este rally es un hecho trascendental en mi vida personal por todo el sacrificio familiar y económico que significó estar allí”, dijo Sebastián Guayasamín. Él recibió la medalla del Dakar luego de dos ediciones frustradas.



Cubrió 10 000 kilómetros, por Paraguay, Bolivia y Argentina, en 78 horas y 10 segundos de conducción. Se ubicó en el puesto 20 de su categoría, y 45 en la clasificación general.



“Con un buen equipo se logra todo, esa es la mayor enseñanza que me dejó el Dakar. Es cierto que invierte mucho dinero en la logística y los abastos, pero lo principal fue juntar un grupo de profesionales que asumió su responsabilidad. Como piloto uno pone su vida en sus manos”, añadió el piloto, que irá a su cuarto Dakar.

Sebastián Guayasamín luego de dos intentos fallidos, en enero del 2017 culminó el Rally Dakar luego de 14 días de competencia. Terminó en puesto 45. Foto: Cortesía equipo Chevrolet

Recordó que la primera vez que fue a Perú a mirar la partida del Dakar, hace 10 años, retornó al país y expresó que todos estaban locos porque era imposible correr por desiertos y con jornadas diarias de 1 000 km.



“Hace cinco años nos propusimos participar, trazamos una hoja de ruta, empezamos a dar pasos y lo conseguimos. Culminar el Dakar fue lograr la meta que nos propusimos”.

Diego Morán de Imbabura fue el primer ecuatoriano en correr el TCR Asia series. Culminó en tercer lugar y su equipo ganó el título. Foto: Cortesía Diego Morán

Diego Morán, de 33 años, se trasladó a vivir a China hace tres años. A nivel nacional llevaba corriendo más de 15 años, sumó títulos nacionales y participaciones internacionales, especialmente en las Seis Horas de Bogotá y en la Monomarca de Colombia.



En Shanghái, su nuevo lugar de residencia, buscó la forma de mantenerse en actividad. Firmó con el equipo alemán Team Engstler para competir en el campeonato TCR Asia Series, un certamen que se disputó en seis fechas, entre marzo y octubre, en autódromos de China, Malasia y Tailandia.

“Fue una gestión personal, aquí nadie me conocía. Me tocó presentar una carpeta con mis logros deportivos y buscar a un equipo, porque son ellos los que tienen los autos y las licencias para correr el TCR Asia Series”, dijo desde China el piloto de Imbabura.



El hecho de contar con un patrocinador, Continental General Tire, le permitió contactar con los mánagers para presentarse como piloto deportivo. Alcanzó el tercer lugar en el torneo y contribuyó para que su equipo logre el título.



“El plan inicial es repetir la participación el año que viene porque el tema de presupuesto. Acá nadie me conoce y no tengo auspiciantes. Una agencia en Ecuador trabaja para lograr nuevos patrocinadores”.



TCR Asia Series se corre en autos Turismo. Diego Morán lo hizo en un Volkswagen Golf GTI 2.0 l, turbo de 320 caballos de potencia.

Xavier Villagómez, Juan José Rivera, Miguel Villagómez y Julio Moreno, del equipo ABRO, lograron el primer y segundo lugar en las 6 Horas de Bogotá. Foto: Cortesía equipo ABRO

El equipo ABRO, en sus autos Radical hicieron historia en la región. En febrero ganaron las Seis Horas Peruanas, en septiembre la Seis Horas del Ecuador, en Yahuarcocha, y el pasado 2 de diciembre, las Seis Horas de Bogotá, en el autódromo de Tocancipá.



Xavier y Miguel Villagómez y Juan José Rivera conforman la base de este equipo. En Perú compitió Xavier Espinoza, y en las dos restantes se unió al equipo, Julio Moreno.



En Perú, la victoria la lograron con los dos Radical SR3. En Yahuarcocha probaron en SR3 del 2017, renovaron la versión 2012 con el que ganaron en cinco ediciones la Seis Horas del Ecuador.



Bogotá era su mayor reto, porque ganaron en el 2015 y fueron segundos en el 2016. Este año volvieron al primer lugar y también lograron el segundo puesto entre 55 equipos de Ecuador, Colombia y Venezuela.