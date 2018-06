Juan Pablo Montoya: ‘Nunca me pongo metas, sólo quiero ganar’

LEA TAMBIÉN

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya afirma que nunca se pone metas y que sólo quiere ganar, en referencia a su participación en la carrera de Le Mans, que tendrá lugar este fin de semana en Francia.

“No me gusta ponerme metas porque cuando te pones metas y no llegas, entonces estás decepcionado y caes. En cambio, si haces tu trabajo y conduces el auto tan rápido como puedes, si es lo suficientemente bueno, entonces genial, si no lo es, entonces tienes que trabajar en ello”, dijo el colombiano en declaraciones a Eurosport.



Montoya confirmó que está “muy contento de estar aquí”, y que “la pista es increíble”.



“No he conducido aquí por la noche, estará muy oscuro, así que será un gran desafío. Hay lugares donde soy bastante bueno y hay cosas que necesito mejorar, pero no está mal”, manifestó.



“Quiero ir duro y conducir más duro que nadie, hacer un mejor trabajo que nadie, eso es lo que quiero hacer. Me gusta correr - honestamente, me gusta subirme a un coche y conducirlo como el demonio”, concluyó Juan Pablo Montoya.