Augusto Morán: 'La Ley del Deporte se debe reformar'

Entrevista a Agustín Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano.

¿Cómo califica el ciclo olímpico que finalizó el año pasado?

Fue muy exitoso, en todos los eventos mejoramos nuestras marcas. Lo más importante fueron los Panamericanos de Toronto, donde nos ubicamos en la novena casilla. En Río 2016 obtuvimos cuatro diplomas olímpicos y un recambio generacional importante.

¿Se reflejó ese recambio generacional?

En Ecuador tenemos mucho talento que hay que saberlo utilizar. Para ello hay que invertir en los más jóvenes y notamos con gran satisfacción que el año pasado se consolidaron deportistas como Neysi Dajomes.



¿Cómo potenciarlos?

Depende de la inversión que se realice y del trabajo estructurado de las ecuatorianas por deporte. También hay que poner atención en el apoyo técnico y psicológico que se les dé.



¿Allí entra el Plan de Alto Rendimiento?

Es positivo, da la posibilidad de que los deportistas se catapulten al plano internacional y es la única forma de que el deporte avance. La dependencia de los recursos públicos es un punto a trabajar.



¿Esa dependencia genera inconvenientes?

El Plan de Alto Rendimiento fue un acierto del Gobierno, pero hay que priorizarlo y depurarlo. Se lo debe llevar a la realidad nacional. No debe cambiar año a año, sino tener una política estable durante los cuatro años que dura el ciclo olímpico.



¿Hay deportistas que deben salir del listado?

Yo creo que el plan debería tener el objetivo de guiar a los deportistas que tienen posibilidades de clasificación y conseguir logros en los Juegos Olímpicos. No es la solución del sistema deportivo nacional, es la solución para los deportistas con proyección. Si hacemos un análisis rápido, Ecuador no tiene más de 100 deportistas con ese perfil.

¿Por dónde deberían empezar esos cambios?

Debería haber otra fórmula para ayudar a los deportistas que vienen de las federaciones deportivas provinciales y son verdaderas promesas, pero no mezclarlos con los de las selecciones nacionales. Si queremos solucionar todos los problema del deporte con un Plan de Alto Rendimiento no habrán recursos que alcancen.



¿Cuál es la alternativa?

El Plan de Alto Rendimiento no solo debería tener recursos públicos, sino también privados para que las ayudas puedan fluir más rápidamente. A veces hay inconvenientes con los procesos que se deben cumplir para el flujo de dinero.



¿Hay una excesiva dependencia de los recursos públicos?

Sí, de la mayoría de federaciones, y no es que estas no quieran tener autogestión, lo han intentado pero no hay un marco legal que efectivice esas intenciones.



¿Están trabajando en reformas de la Ley del Deporte, para tener ese marco legal?

Vamos a presentar un proyecto a la Asamblea Nacional para reformar la actual Ley del Deporte, para darle esa posibilidad a las federaciones y tener un sistema deportivo más sano.

¿La actual Ley del Deporte limita el trabajo del COE?

Para nada, se respeta la autonomía de los organismos deportivos, hemos trabajado bien con el Ministerio del Deporte, pero claro que lo podríamos hacer mejor, basados en un mismo objetivo que es el destaque de los deportistas.



¿Qué se debe mejorar?

Hay que hacer una reestructuración del sistema deportivo nacional, tenemos falencias en la Ley del Deporte y las relaciones entre los organismos deportivos con las federaciones. No existen objetivos comunes.



¿A qué se refiere con falta de objetivos comunes?

Las federaciones provinciales trabajan para conseguir logros en Juegos Nacionales y se enfrascan en rivalidades históricas entre provincias. Se debería apuntar al trabajo conjunto y coordinado para destacar internacionalmente.