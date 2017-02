Atletas aficionados ecuatorianos se prueban en maratones de varios países 

El cuerpo humano es una máquina que se adapta a todo tipo de situación. Solo basta entrenarse disciplinadamente para lograrlo. Eso lo comprobó Eliana Peñafiel, que con dos meses de intensa preparación participó en la Maratón de Miami, el 28 de enero.

La mujer, que hoy cumple 43 años, recorrió 42 kilómetros en cuatro horas y nueve minutos y, tras cruzar la meta, aún se sentía con energía. “Es una experiencia única”.

Esa fue su primera maratón. Después de barajar varias opciones se inclinó por la de Miami porque “está a nivel de mar. Tiene una trayectoria uniforme”, recordó.



Con ella coincidió Juan Carlos Escobar, de 32 años. Este corredor llegó a Miami después de seis meses de entrenamiento. Registró un tiempo de cuatro horas y 40 minutos. “La gente es muy amable. Es una carrera atractiva”.

El entrenador Franklin Tenorio destacó también la organización. Hay hidratación durante toda la prueba y al finalizar, el atleta tiene a su disposición bebidas, frutas, barras.



Por esas razones, la Maratón de Miami se ha convertido en una de las pruebas de largo aliento preferidas por los ecuatorianos. Este año compitieron 2 963 corredores de todo el mundo: 65 fueron hombres y mujeres tricolores.

Tenorio también señaló que otro ‘gancho’ de esa pedestre es que pueden participar corredores profesionales y amateurs, pues no se requiere una marca previa.



En esa lista de pruebas abiertas también está la Maratón de París, de Barcelona, de Buenos Aires, de Lima.



Lo contrario ocurre con el grupo de pedestres que integran el World Marathon Majors: Nueva York, Berlín, Londres, Chicago, Tokio y Boston.



En esas compiten únicamente las personas que cumplen con las marcas establecidas por la organización. “Es el sueño de muchas personas y para eso se entrenan todos los días”, añadió el entrenador.



En ese grupo está Pamela Arévalo, quien después de conseguir varios podios en pruebas oficiales locales participará en la Maratón de Boston, el 17 de abril próximo.

Ella tiene previsto recorrer los 42 kilómetros en tres horas y 15 minutos. Para lograrlo, esta madre de familia de 43 años se entrena seis días a la semana en diferentes escenarios: parque La Carolina, Metropolitano. La jornada empieza a las 05:00. Son dos horas intensas de práctica.



Arévalo se enganchó con el atletismo después de ubicarse en séptima posición en una prueba de 10 kilómetros. “Fue cuando me di cuenta de que podría lograr algo más”. Desde ese momento hay nuevas metas cada temporada.



Lo mismo le ocurrió a Ximena Aguirre, de 44 años. Ella se inició en el atletismo en el 2008, tras participar en la Quito Últimas Noticias 15K, la emblemática prueba que este año celebrará sus 57 años.

“Siempre quise correrla, pero la venía postergando, hasta que me decidí. Me enamoré del atletismo”.



Suma nueve años de práctica y cuatro maratones. Corrió en Nueva York, Buenos Aires, Chicago y Filadelfia. También estuvo en el Cruce de Los Andes, una prueba de trail de 100 kilómetros. Su sueño ahora es participar en el Ultra-Trail de Mont-Blanc.