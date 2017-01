Estos son los tres nuevos arqueros de la Selección Sub 20

Omar Carabalí fue bien recibido en el grupo de arqueros de la Selección Sub 20. Él es el único que no participó en los microciclos previos al Sudamericano que se disputará en el país.

Omar es hijo de Héctor Carabalí, exfutbolista que pasó por algunos clubes del país. Él, que vive desde el 2012 en Chile, usa un marcado acento chileno cuando habla con sus compañeros.



Fue uno de los últimos legionarios en unirse al grupo de trabajo que comanda Miguel Santillán, preparador de arqueros. Este destaca su capacidad de aprendizaje y rápida adaptación al trabajo.

José Gabriel Cevallos y Giancarlo Terreros conocen bien a Santillán y al resto del cuerpo técnico del DT Javier Rodríguez.



Ellos son parte del proceso de formación del equipo desde la Sub 15. Esto también facilitó la adaptación de Carabalí, quien es considerado el novato en el grupo de seleccionados.



“Con Cevallos y Terreros ya tenemos años de trabajo. Esto nos permitió darle una mano a Carabalí, quien ha demostrado tener cualidades y por ese motivo consta en la lista de 23 que escogió Rodríguez”, explica Santillán.



El golero del cuadro del ‘Cacique chileno’ es de pocas palabras. Habla lo necesario cuando está en los entrenamientos. Pero en las concentraciones cambia su forma de ser. Por ejemplo, en diciembre aprovechó para conocer a la mayoría de los convocados. Esta es su primera convocatoria a la Tricolor.



En el grupo de goleros, Cevallos es el líder. Una de sus principales características es la constante comunicación que tiene con los defensas. Esto le permitió ser titular y uno de los capitanes en el Mundial Sub 17 que se disputó en Chile, en el 2015. Llevó la banda ante Bélgica, en la fase de grupos, y ante Rusia y México en los octavos y cuartos de final, respectivamente.



Cevallos, quien viene de una familia de futbolistas, se ganó su puesto en la Selección por lo que realizó en la temporada. El año pasado jugó 27 partidos con la Sub 19 de Liga de Quito. También fue el segundo arquero en el equipo profesional, cuando expulsaron a Daniel Viteri.



Para Santillán, el más ágil en el grupo es el guayaquileño Giancarlo Terreros. “Es el golero más dinámico que tiene esta Selección. Tiene cualidades técnicas propias de un arquero de primera categoría”, dice el entrenador.



El sudamericano servirá de vitrina para ellos. Cevallos y Terreros buscan que un agente los observe y los ubique en algún club del extranjero.



Por su parte, Carabalí es el tercer guardameta del plantel principal de Colo-Colo y es titular en el equipo juvenil.



El DT Pablo Guede le ha dado la confianza para que se entrene a la par con el paraguayo Justo Villar, titular fijo en el popular equipo araucano y en la selección paraguaya.

Una de sus virtudes es su agilidad bajo los tres palos y su precisión en los saques largos. Esto último llamó la atención del entrenador Rodríguez.