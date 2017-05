Argentina golea a Guinea y depende de otros resultados para clasificar

La selección argentina Sub-20 se impuso este viernes 26 de mayo de 2017 a Guinea en Jeju (5-0) , sumando su primer triunfo en la llave A del Mundial, pero deberá esperar a la definición de las otras llaves para conocer si accede a octavos como una de las cuatro mejores terceras.

La 'Albiceleste', que perdió sus dos primeros compromisos en el Mundial de Corea del Sur ante Inglaterra (3-0) y la anfitriona (2-1) , finalizó la llave en tercer puesto, con tres unidades y un balance de goles de +1, lo que no le asegura el pase a octavos.



Los hombres de Claudio Úbeda se mostraron muy superiores al combinado centroafricano. Los goles fueron obra de Marcelo Torres (33) , Lautaro Martínez (43,79) , Matías Zaracho y Marcos Senesi (74) .



Argentina no tenía ninguna opción de ser segunda de la llave, por lo que no se vio afectada por el triunfo de Inglaterra a la misma hora ante Corea del Sur (1-0) .



El combinado 'Albiceleste' necesita que al menos dos de los demás terceros clasificados sumen menos de tres puntos, o los mismos pero con peor diferencia de goles, para no despedirse en primera fase por segundo Mundial consecutivo.