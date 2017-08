La Ecuafútbol definió los árbitros y los horarios para la sexta fecha del torneo

Delfín SC y Emelec definirán al líder de la segunda etapa, este domingo 20 de agosto. El partido se disputará en el estadio Jocay de Manta, a partir de las 12:00, según lo definió el Comité Ejecutivo de la Ecuafutbol.

Este jueves se realizará una última inspección al escenario, para saber si se podrá usar la tribuna oeste. Ese sector está en remodelación, luego de los daños que ocasionó el terremoto del 16 de abril de 2016.



Ese será el partido más importante de la sexta fecha del campeonato. La jornada arrancará el viernes 18 de agosto, cuando Macará reciba a Clan Juvenil.



Así quedó definida la jornada:

Viernes 18 de agosto

Macará vs Clan Juvenil (19:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Jefferson Macías

Línea 1: Juan Macías

Línea 2: Guilber Gracia



Sábado 19 de agosto

Ind. Del Valle vs Del. Cuenca (11:30)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Juan Albarracín

Línea 1: Luis Verá

Línea 2: Jaime Játiva



Domingo 20 de agosto

El Nacional vs Liga de Quito (12:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Omar Ponce

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Édison Vásquez



Delfín SC vs Emelec (12:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Luis González



Fza. Amarilla vs U. Católica (15:00)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Dennys Guerrero



Barcelona vs Gye. City (17:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Diego Lara

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Douglas Bustamante