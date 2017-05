Estos son los árbitros y los horarios de la fecha 13 en el fútbol ecuatoriano

La jornada 13 del campeonato ecuatoriano se jugará entre el viernes 5 y el domingo 7 de mayo. En esta fecha, se jugarán solo cinco partidos debido a que el Clásico del Astillero quedó diferido.

La jornada iniciará en Sangolquí, con el partido entre Independiente del Valle y Fuerza Amarilla. Los 'Rayados' buscarán una victoria, pata inquietar a los líderes de la etapa, Emelec y Universidad Católica.



Así quedó definida la fecha:



Viernes 5 de mayo

Ind. Del Valle vs Fza. Amarilla (12:00)

Estadio: Rumiñahui

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Douglas Bustamante



Sábado 6 de mayo

U. Católica vs Dep. Cuenca (12:00)

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Cristhian Lescano

Línea 2: Juan Aguiar



River vs El Nacional (16:30)

Estadio: Christian Benítez

Árbitro: Omar Ponce

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Jaime Játiva



Liga de Quito vs Macará (18:30)

Estadio: Casa Blanca

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: Luis González

Línea 2: Marco Correa

Domingo 7 de mayo

Delfín vs Clan Juvenil (12:00)

Estadio: Jocay

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Édison Vásquez