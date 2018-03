Arbitraje y fútbol: las evoluciones y revoluciones del pasado

La International Board, órgano responsable de las reglas del fútbol, aprobó este sábado en Zúrich que el videoarbitraje sea utilizado en el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio), una novedad de carácter histórico para un deporte que ha cambiado mucho desde las primeras normas, dictadas en Londres en 1863 en la Freemasons Tavern.

1878: el primer silbato:

Según los archivos de la FIFA, fue en 1978 cuando por primera vez un árbitro utilizó un silbato durante un partido. Hubo que esperar a 1891 para ver el primer penal, que se conoció al principio como “ patada de la muerte ” .

1891: un único árbitro principal:

Como explica la FIFA, 1891 fue un año clave ya que fue entonces cuando “ se autoriza a un único hombre a expulsar a los jugadores, conceder penales y pitar faltas ” . Antes había “ dos árbitros, uno para cada equipo, que estaban presentes en el campo ” y cada uno podía “ dirigirse a un directivo en caso de conflicto ” . El árbitro central único aparece por lo tanto en ese momento y los otros dos se convierten en jueces de línea, formando lo que pasó a conocerse como el trío arbitral.

1912: menos libertad para los arqueros:

A partir de 1912 hubo una explosión del número de goles. ¿El motivo? Que los arqueros ya no tenían derecho a tocar el balón con la mano fuera del área.

Brasil ganó la Copa del Mundo en 1970. Foto: Archivo

1970: tarjeta amarilla y tarjeta roja:

Un Mundial es un momento propicio para introducir nuevos reglas o medidas, que ahora parecen evidentes pero que en el pasado no lo eran tanto. Es lo que ocurrió con las tarjetas amarilla y roja, que aparecieron en el Mundial de México en 1970.

1990: premio al ataque

Para “incitar al fútbol ofensivo”, como expone la FIFA, el fuera de juego vivió un lavado de cara en 1990. “Hasta entonces, la ventaja iba para el equipo que defendía. El atacante que se encuentra en línea con el defensor ya no será considerado como fuera de juego”, cuenta la Federación Internacional de Fútbol.



El mismo año, “impedir a un adversario aprovechar una ocasión manifiesta se convierte en motivo de expulsión”. Luego vendrá la prohibición a los arqueros “de tomar con la mano un pase para atrás voluntario”.

1998: sanción al 'antijuego'

Fue entonces cuando se acordó sancionar con una tarjeta roja una entrada por detrás.

Partido entre Ecuador y Honduras jugado en la primera ronda del Mundial de Brasil, el pasado 20 de junio del 2014. Foto: Archivo/EL COMERCIO

2014: bienvenida a la tecnología

La Tecnología de la Línea de Gol (GLT) se introduce con éxito en el Mundial de Brasil 2014. Este sistema, con cámaras, permite saber si el balón ha cruzado por entero o no la línea.



El objetivo es evitar el trauma del 27 de junio de 2010 en Bloemfontein (Sudáfrica) . En pleno Mundial, Alemania dominaba 2-1 a Inglaterra en octavos de final, cuando Frank Lampard envió un fuerte disparo. El balón tocó el larguero del arco de Manuel Neuer y botó claramente más allá de la línea de gol, pero el árbitro uruguayo Jorge Larrionda no validó el tanto. Inglaterra acabó perdiendo 4-1 y quedando eliminada.



El objetivo de la GLT es no ver más “goles fantasma”, como el concedido el 18 de octubre de 2013 al atacante del Bayer Leverkusen Stefan Kiessling cuando el balón había entrado por un agujero en la red de la portería del Hoffenheim.