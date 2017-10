Antonio Valencia fue titular en la victoria del Manchester United ante el Benfica

El Manchester United se llevó este miércoles, 18 de octubre del 2017, la victoria en Lisboa ante el Benfica (0-1) en la UEFA Champions League. El ecuatoriano Antonio Valencia fue titular todo el partido en la victoria de su club y recibió una tarjeta amarilla al minuto 41.

El equipo del 'Toño' lidera el grupo A de la Champions con 9 puntos, tres más que el Basilea, mientras que el Benfica tiene muy complicado conseguir pasar a la siguiente fase, ya que cierra el grupo en blanco.



Los lisboetas afrontaban un partido de urgencias después de los desaires sufridos en las otras dos jornadas -especialmente el pesado 5-0 que le endosó el Basilea- y el técnico Rui Vitória sorprendió con un once con varias apuestas jóvenes, entre ellas el extremo Diogo Gonalves y el portero Mile Svilar.



Con su titularidad, el belga Svilar se convirtió en el guardameta más joven de la historia en debutar en la Liga de Campeones, al batir el récord que hasta ahora tenía el español Iker Casillas, aunque su noche no sería para recordar, debido al fallo que puso el único gol en el marcador.



El United, menos necesitado de puntos porque lideraba su grupo, llegaba con numerosas bajas, las del inglés Carrick, el francés Pogba y el belga Fellaini, y especialmente la del sueco Ibrahimovic.



El Benfica entró mejor en el partido y protagonizó la primera ocasión de peligro a los 14 minutos, con una bella jugada de ataque en la que el defensa español Grimaldo regateó a varios adversarios y dejó el balón a Salvio, pero el remate del argentino salió por un lado de la portería.



Aunque sin acierto, las "águilas" lograron causar problemas durante la primera media hora en la defensa del United, que se limitaba a pasarse el balón en su campo y caer en fuera de juego cuando intentaba aproximarse a la portería rival.



Los ingleses no consiguieron crear peligro real hasta los últimos quince minutos del primer tiempo, con un remate del serbio Matic contra su exequipo que paró Svilar y un tiro alto del armenio Mkhitaryan a pase del español Juan Mata.



La segunda mitad arrancó de forma más igualada, pero el equipo de Mourinho no tardó en adueñarse del partido, con un Rashford que dio muchos dolores de cabeza al benfiquista Douglas.



De nuevo Matic, con un bombazo desde fuera del área, estuvo a punto de abrir el marcador para los 'diablos rojos', pero el gol llegaría en el minuto 65 en una jugada a balón parado.



Rushford lanzó una falta desde la banda izquierda y el joven Svilar agarró el balón en la línea de meta, pero pecó de inexperto y dio dos pasos hacia el interior de la portería. El árbitro, asistido por la tecnología, dio el gol como válido.



El goleador Rashford tuvo que ser asistido tras un choque minutos después y acabo siendo sustituido por el francés Martial, que dio al United un nuevo arma contra el Benfica.



En su jugada más destacada, el francés superó a Douglas y entró en el área, pero su remate fue bloqueado por el joven portero belga de las "águilas".



Los encarnados intentaron buscar el empate, pero su poco acierto frente a la portería, con un De Gea que poco tuvo que actuar, condenó sus opciones de cambiar el marcador, incluso una vez que el brasileño Jonas entró en el campo.



Hubo tiempo incluso para que el capitán Luiso se llevase la expulsión por doble amarilla en el tiempo de descuento.

Así, Mourinho salió con la victoria ante el equipo que, 17 años antes, le dio su primera oportunidad como entrenador principal.