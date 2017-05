Anahí Ortiz se ilusiona con el título de Gran Maestra

El 24 de este mes cumplirá 16 años y ya es campeona sudamericana de ajedrez en la categoría Sub 20. Con ese título internacional, alcanzado hace dos semanas en Manta, alcanzó una de las tres normas que se requieren para convertirse en Gran Maestra.

Quienes están cerca de la ajedrecista pichinchana no se sorprenden de sus éxitos ante rivales de mayor edad. A los 12 años fue maestra FIDE (el título de menor grado de los tres que se conceden) y a los 14 se convirtió en Maestra Internacional. Desde las categorías Sub 7 hasta la 20 ha logrado todos los títulos nacionales.



Según Arnaldo Valdez, técnico de la deportista, “Anahí es la ajedrecista juvenil más talentosa de Ecuador. Con 15 años ha sido campeona sudamericana y subcampeona panamericana”. A su criterio, tiene un gran futuro deportivo y lo demostró en el último Sudamericano.



El estratega cubano sugiere proyectos concretos para la deportista de parte del Ministerio del Deporte, con su Plan de Alto Rendimiento (PAR). Él está convencido que su dirigida puede mejorar su nivel si existe apoyo económico.



Valdez considera que Ortiz logrará pronto el título de Gran Maestra, un reto difícil para cualquier ajedrecista del mundo. “Hay grandes maestros jóvenes, pero con enorme respaldo financiero y con una serie de oportunidades”. Su dirigida, en cambio, debe ser efectiva en sus pocas competencias fuera del país.



Eduardo Ortiz coincidió con Valdez sobre la necesidad que tiene su hija de foguearse en otros países. “No ha avanzado más por la falta de roce con rivales de mayor nivel”. Para las competencias nacionales sí recibe el respaldo financiero de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP).



Anahí, quien se ilusiona con ganar título de Gran Maestra, ingresó este año al PAR y, según su padre, recibe una beca mensual de USD 90. Además, tendrá apoyo gubernamental para dos participaciones internacionales. El uno será con motivo del Mundial Sub 16, previsto para septiembre en Montevideo, Uruguay.



Hace ocho años, Ortiz no se imaginó que su hija llegaría tan lejos. La inscribió en el curso vacacional de ajedrez de CDP y en cuatro meses ya fue campeona nacional Sub 7. A los nueve años se estrenó en un Panamericano en Brasil y terminó tercera. Dos años después fue campeona panamericana Sub 11 en Perú.



De entonces ha ganado todos los campeonatos nacionales, en su edad. Incluso con 14 años fue campeona nacional en las categorías Sub 18 y 20. A criterio de su padre, “en Ecuador, y a su edad, nadie ha conseguido sus éxitos”. También es campeona sudamericana en las categorías Sub 16 y 18.



Tiene una agenda ajustada de lunes a viernes. A las 06:15 se dirige a la Unidad Educativa San Luis Gonzaga (cursa el primer año de bachillerato) y a las 14:00 regresa a su vivienda. Se entrena de 15:00 a 19:00 en CDP, regresa a casa, merienda, hace los deberes y se acuesta a dormir entre 20:30 y 23:00.



Valdez pone énfasis en el talento de su dirigida, que lo complementa con una buena preparación. “El trabajo técnico y psicológico lo asume con valentía”, incluso en las partidas hace planes por su propia iniciativa, basada en los lineamientos generales .



El adiestrador cubano está consciente que todavía le falta mucho por aprender, pero sabe que lo asimilará con la madurez deportiva alcanzada en los últimos años. “Es inteligente y disciplinada, características necesarias para ser un buen ajedrecista”.