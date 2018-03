Álex Aguinaga: ‘Hay que enseñarle al niño a ganar’

Siete futbolistas ecuatorianos que militaban en ligas del extranjero regresaron al país, en los últimos 10 meses. Walter Ayoví, Juan Carlos Paredes, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez, Michael Arroyo, Jefferson Orejuela y Jefferson Montero, volvieron al Ecuador para sumar minutos en clubes locales por la falta de espacio en sus equipos del exterior.

Álex Aguinaga, quien estuvo 14 años en el fútbol mexicano, cuenta que el principal factor que incide en la falta de adaptación es el psicológico. Confía en la capacidad deportiva de los ecuatorianos.



¿Qué es lo primero que debe asimilar un futbolista ecuatoriano cuando llega a jugar en clubes del exterior?

Lo primero es hacer conciencia de que eres extranjero y, como tal, la hinchada y la prensa, todos te van a exigir más que los demás compañeros. Ocupas o llegas a ocupar la plaza de un jugador nacido en esa localidad. Por ello, estás en la necesidad de rendir más, de mostrarte más.



¿Qué es lo que más afecta en la mente del deportista en esos momentos?

Todo puede afectar dentro de su mente y de su estado anímico. La presión por tratar de no equivocarse, la distancia, el estar lejos de su familia, lejos de casa, la comida, los compañeros nuevos y el extrañar a viejos amigos. Entre otras cosas.



La edad a la que son transferidos los futbolistas ¿puede influir para que no se adapten?

La madurez emocional es más importante que la madurez física. Puede afectar la edad, pero es más importante lo otro: que tengan la conciencia del paso que están dando.



¿Qué tan difícil es alcanzar ese nivel de madurez?

Depende de factores internos y experiencias, como todo en la vida. La interrelación con otras personas que ayudan a nutrirse. Considero que un psicólogo podría dar una respuesta más eficaz en este tema.



¿Por qué el ecuatoriano no se adapta al fútbol del exterior?

El jugador tiene la calidad para hacerlo. Muchos han triunfado y otros no. Hay que querer e impulsarlos para que lo logren.



Últimamente muchos regresan al país, como Arroyo, Montero, Paredes... ¿Acaso a esta generación le falta esa capacidad y ganas de triunfar que tuvieron los jugadores de su generación?

Todos los casos son diferentes. Habría que preguntar a cada uno de ellos. Igual estuvieron mucho tiempo jugando fuera del país.



¿México es un país difícil para que el ecuatoriano se adapte? ¿Le costó a usted?

México es un país muy grande. Pero en mi caso, yo tenía el deseo de ser el mejor, eso me empujaba a dar lo máximo. Todos los días iba con la mentalidad de dar lo mejor de mí. No fue fácil, pero de a poco fui haciendo amigos y ganándome el respeto de todos.



¿Las divisiones menores deben encargarse de la preparación psicológica del futbolista, desde niño?

Las divisiones menores son formativas. Conforme avanzan se tornan en más competitivas, pero nunca terminan de formar al jugador. Los DT y directivos deben estar conscientes de esa función. Hay que enseñarle al niño a ganar y también a asimilar la derrota.



¿Afecta al país que sus jugadores en el extranjero tengan poco espacio en sus clubes?

Mucho. Si es que no tienen actividad, los jugadores pierden ritmo y si son convocados a la selección nacional les faltará precisamente competencia.