El ajedrez también se juega con música a alto volumen

El objetivo es lograr que el ajedrez sea accesible para todos. Carla Heredia, Gran Maestra de Ajedrez, organiza un torneo que rompe esquemas: partidas rápidas, música a gran volumen, público en los alrededores y buena comida.

“Es un torneo de partidas rápidas, lo que quiere decir que cada enfrentamiento durará de cinco a 10 minutos. Queremos romper con ese prejuicio que en el ajedrez solo hay partidas que duran de tres a cinco horas”, dijo Carla Heredia. La ajedrecista, de 26 años, ha pasado este primer semestre del año en Quito tras lograr sus título de Psicóloga en Estados Unidos.



En agosto volverá a Texas para iniciar su maestría en Gerencia Deportiva. Mientras llega el momento de dejar el país quiere hacer varias actividades para promover la práctica de su deporte. “Se realizarán dos torneos, el juvenil que será en la mañana y el Open, en la tarde”. Pero como se trata de un certamen innovador, “lo sacamos de un coliseo y lo vamos a jugar en el Café Democrático, que está en el sector de La Mariscal”.



Habrá un DJ que hará sus mezclas y habrá comida para que la gente disfrute de la jornada. Carla dijo que escogió esta modalidad porque exige al ajedrecista tomar decisiones rápidas, ser intuitivo y jugar bajo presión. “Es como sucede en la vida, se deben tomar decisiones precisas en un tiempo corto. Es un torneo que no se ha disputado en Ecuador”.



Personalmente ha jugado en varios países. “En el ajedrez existen este tipo de partidas. Es como el atletismo, donde hay carreras largas y cortas. El objetivo es que el público en general pueda venir y conocer esta modalidad”. Para el Open ya están inscritos ajedrecistas de Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador, entre ellos Lisandro Fernández, campeón nacional.



También se han inscrito Jacqueline Bosh y Franklin Macías, quienes compitieron en la última Olimpiada de Ajedrez. En cambio, a las 13:30, será el conversatorio moderado con Campeones con el Maestro Internacional Lisandro Fernández y la Gran Maestra Carla Heredia. El periodista deportivo colombiano Diego Londoño será el moderador.



Se abordarán temas como la preparación de los ajedrecistas, el ajedrez como deporte-arte y ciencia, el juego-ciencia y cómo este puede ayudar a la convivencia y a la prevención de la violencia. En el caso de la violencia, Carla Heredia organiza un taller, que es completamente gratuito, para hablar temas de violencia de género y erradicarlo con ayuda del ajedrez como una herramienta para la convivencia. “Lo he llamado Jacque a la violencia, y lo vamos a realizar en el parque Cumandá”.



En estos talleres, Carla enseñará ajedrez a jugadores principiantes. Además, hablará de estrategias, “pero no solo para jugar en el tablero sino para encarar la vida con todos sus desafíos. Así confirmamos que el ajedrez no es un deporte para las élites sino para las causas importantes”.



En el plano personal, en agosto, laGran Maestra de Ajedrez viajará a Edmonton en Canadá y a Las Vegas en Estados Unidos, para jugar torneos internacionales a los que ha sido invitada por su experiencia y trayectoria. Además, disputará partidas simultáneas con chicos menores de 14 años.



No olvide



Las partidas. Se juegan hoy, desde las 10:00 en Café Democrático, ubicado en la av. Almagro y Lizardo García, en Quito.



Inscripciones. Los interesados en participar pueden inscribirse en [email protected] Aún hay cupos. Jacque. Los talleres de Jacque a la Violencia son gratuitos, pero hay que reservar el cupo de participación.



Dato. Las inscripciones para los talleres se pueden realizar en www.carlaheredia.com. Serán tres domingos.



Temas. En los talleres también participará los defensores de los ciclistas, medioambiente, derechos de género.