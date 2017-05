Ajedrecistas de 20 provincias se miden en la capital de Imbabura

Hoy, 10 de mayo del 2017, a partir de las 16:00, iniciará en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, el Campeonato Nacional de Ajedrez Sub 10 y Sub 16. Aproximadamente 250 representantes de 20 provincias del país han confirmado su participación.

La cita, que se extenderá hasta el domingo 14 de mayo, se realizará en las instalaciones del Centro Cultural El Cuartel. Según el reglamento establecido para este torneo, las federaciones provinciales podían inscribir equipos de 6 jugadores (3 damas y 3 varones) debidamente acreditados por cada categoría. A ellos se sumaran los campeones del año anterior, por el derecho adquirido.



Esta vez el sistema de juego será del ajedrez clásico. Es decir, de 01:30 con adición de 30 segundos por jugada. Las partidas se disputarán de manera individual, tanto en la rama masculina como femenina. El puntaje de cada equipo por género le dará la sumatoria de los tres mejores puntajes de los deportistas. En cambio del equipo mixto será los mejores puntajes de las mujeres como varones.



Carchi es una de las provincias favoritas de este certamen del deporte ciencia. La provincia fronteriza con Colombia llegó con cinco deportistas de la categoría Sub 10. Se trata de: Pavel Cando, Joseph Revelo, Francis Mandón , Alexis Rodríguez y Mádison López.



Pavel Cando, uno de los ajedrecistas más destacados del país, alcanzó en el 2016 la medalla de plata. Y esta vez aspira a ganar la medalla de oro. Este año ya compitió en el Campeonato Nacional Sub 12 (a pesar de ser sub 10) donde tuvo una destacada participación.



El congresillo técnico inició a las 11:00 y los duelos se desarrollarán en dos rondas, a las 09:00 y 16:00. Pavel Cando va por la medalla de oro en nacional sub 10. Carchi asiste con 5 deportistas, el torneo inicia hoy en Ibarra.



Pavel Cando uno de los ajedrecistas más destacados en esta categoría, alcanzó en el 2016 la medalla de plata, y este año se muestra confiado en que logrará la medalla de oro “Creo que me he preparado a conciencia y con la ayuda de mi entrenador y de dios, espero alcanzar la medalla de oro” señaló este talentoso deportista quien en este año, ya compitió en el campeonato nacional sub 12 (a pesar de ser sub 10) donde tuvo una buena participación.



Por su parte el entrenador de Fedecarchi Darío Yandún expresó que la preparación con los niños que participarán en esta categoría data ya desde hace un año y ahora en este torneo el objetivo es mejorar las opciones y sobre todo alcanzar la medalla de oro con Pavel.



En cuanto a la ajedrecista Mádison López, explicó que es una niña que ha demostrado mucho talento y capacidad, por ello pese a estar en la categoría sub 8, asistirá a Ibarra, con el fin de que adquiera mayor experiencia, y soportar el estrés de la competencia.



Invitó a los madres y padres de familia a inscribir a sus niños (as) a partir de los 5 años de edad, en la Escuela de Ajedrez de Fedecarchi, los entrenamientos se realizan en la residencia deportiva de Fedecarchi a partir de las 15h00.



