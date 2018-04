Agustín Pujol: 'La Copa Davis es única'

LEA TAMBIÉN

Agustín Pujol, expresidente de la Federación Española de Tenis, dice en un comunicado remitido que ante el cambio propuesto por la FIT del formato de competición y después de lo vivido en Valencia en el España-Alemania que "la Copa Davis es única", pero "bajo ningún concepto se debería eliminar la condición de jugar como local o visitante, según depare el sorteo".

Pujol fue también miembro del Comité Olímpico de la Federación Internacional de Tenis, y durante su mandato en la española en 20 años,el equipo español logró las dos primeras Ensaladeras, la de Barcelona contra Australia en 2000, y la de Sevilla contra EE.UU. en 2004, además de la final contra Australia en Melbourne en 2003.



"Soy un convencido defensor del actual formato de la Copa Davis pero creo que se debería introducir algún cambio que aligere el apretado calendario tenístico de los jugadores, pero bajo ningún concepto se debería eliminar la condición de jugar como local o visitante, según depare el sorteo o el reglamento, fórmula "Home and Away" utilizando la nomenclatura inglesa", dice Pujol.



"No se nos puede privar a los aficionados al tenis de esos momentos tan apasionantes como los vividos en Valencia, o hace un par de meses en Marbella, y otros tan inolvidables como las 4 ensaladeras ganadas en España con anterioridad", añade.



"Estas emociones no se pueden perder y se corre el peligro de que suceda con el nuevo formato que se está estudiando. Hay que reconocer que algunos jugadores llevan tiempo reclamando algún cambio que propicie la participación incuestionable de los mejores y creo que sin cambiar el formato actual, se podría convertir la Copa Davis en una competición bianual", dice

"Que se dispute durante dos temporadas en lugar de una sola como ahora. Eso permitiría aumentar el número de equipos participantes a 32, o 30 equipos con 2 exentos para los finalistas del año anterior".



"Con un cuadro de 32 equipos se disputan 5 rondas de eliminatorias, o lo que es lo mismo, 5 semanas de competición, una más que actualmente, pero cada dos años. Con ello, se aligera considerablemente el calendario de los jugadores que, en definitiva, es lo que están reclamando en la mayoría de los casos", añade Pujol.



"Estudiar un nuevo calendario de Copa Davis sería un reto para la Federación Internacional de Tenis y para la ATP, condenados a entenderse por ser los dos organismos responsables del tenis profesional", comenta.



"La propuesta de nuevo formato para la Davis, con 18 equipos jugando en una misma sede y durante una semana, idea propiciada y liderada por el grupo de Gerard Piqué, es una nueva competición, que puede ser muy beneficiosa para los intereses de una parte, jugadores, patrocinadores y organización, pero muy perjudicial para la otra parte, también muy importante, federaciones, clubes y aficionados, auténtica base de nuestro deporte.



"Sería una nueva competición por equipos, pero nada que ver con la Copa Davis. En mi opinión, sería un grave error si se llegara a producir", zanja Agustín Pujol.